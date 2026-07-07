Ngày 7/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đấu giá quyền khai thác 20 mỏ khoáng sản, gồm 11 mỏ đất làm vật liệu san lấp, 6 mỏ cát sỏi, 1 mỏ sét, 1 mỏ đá và 1 điểm mỏ titan.

Kết quả, toàn bộ 6 mỏ cát sỏi, 1 mỏ đá và 1 điểm mỏ titan đều được đấu giá thành công. Đối với nhóm mỏ đất làm vật liệu san lấp, chỉ có 6/11 mỏ tìm được chủ nhân; 5 mỏ còn lại không đủ điều kiện đấu giá do không có hoặc không đủ số lượng khách hàng tham gia theo quy định.

Đáng chú ý nhất là điểm mỏ titan Cang Gián (thuộc xã Trung Giang mới). Công ty TNHH Khoáng sản Bắc Miền Trung đã trúng đấu giá với mức R đạt 602%, trong khi mức khởi điểm chỉ là 2%.

Theo quy định, R là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên giá trị khoáng sản khai thác. Doanh nghiệp tham gia đấu giá sẽ cạnh tranh bằng cách nâng mức R, đồng nghĩa với việc phải nộp cho Nhà nước khoản tiền cấp quyền khai thác cao hơn.

Một điểm khai thác cát tại Quảng Trị. Ảnh CTV

Với điểm mỏ titan Cang Gián, mức thu tiền cấp quyền khai thác (R) trúng đấu giá cao gấp 301 lần mức khởi điểm.

Điểm mỏ này có trữ lượng tài nguyên dự báo khoảng 6.015 tấn, trên diện tích 14,56ha, giá khởi điểm gần 135,9 triệu đồng. Sau phiên đấu giá căng thẳng, doanh nghiệp đã trúng đấu giá tương ứng số tiền cấp quyền khai thác ước tính hơn 40,9 tỷ đồng, theo dự tính của một cán bộ Sở Nông nghiệp Môi trường.

Đứng thứ hai về mức trả giá là mỏ cát sỏi DKR4 tại xã A Ngo, có trữ lượng dự báo 89.740m3. Mỏ này có giá khởi điểm hơn 912 triệu đồng (R = 5%), được Công ty TNHH Lê Gia Phát Quảng Trị mua lại với mức hơn 36,7 tỷ đồng (R = 201,5%), cao gấp hơn 40 lần so với ban đầu.

Theo kết quả công bố, bình quân tiền cấp quyền khai thác tại mỏ DKR4 tương đương khoảng 409.000 đồng/m3 cát sỏi, chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác.

Đối với nhóm mỏ đất làm vật liệu san lấp, mỏ Tân Xuân 2 (xã Cam Tuyền) có trữ lượng hơn 1,6 triệu m3, giá khởi điểm gần 2,4 tỷ đồng. Công ty TNHH Khai khoáng Trung Hải trúng đấu giá với số tiền gần 31,6 tỷ đồng, cao gấp 13,3 lần.

Tại mỏ đất Tân Kiên 2 (xã Triệu Ái), Công ty TNHH Khai khoáng Trung Hải tiếp tục là đơn vị trúng đấu giá với mức giá gần 6 tỷ đồng, trong khi giá khởi điểm chỉ hơn 906 triệu đồng, tương đương gấp 6,6 lần.

Trong khi đó, mỏ đất Tràng Sỏi 2 (xã Triệu Ái) có giá khởi điểm hơn 1,9 tỷ đồng được Công ty TNHH Long Bình Bình Định chốt giá ở mức hơn 7,8 tỷ đồng, gấp 4,1 lần.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, 20 khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá đợt này đều chưa được giải phóng mặt bằng. Phần lớn diện tích có tài sản gắn liền với đất, thuộc quyền sử dụng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc do UBND cấp xã quản lý.