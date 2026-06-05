Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank AMC) vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ xấu của khách hàng Công ty TNHH Quyên Linh Tây Ninh phát sinh tại VietinBank Chi nhánh 9 TPHCM.

Tại thời điểm ngày 25/3/2026, tổng dư nợ tạm tính của khách hàng là 279,633 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 203 tỷ đồng, nợ lãi 76,12 tỷ đồng, phí bảo lãnh hơn 415 triệu đồng.

Tài sản bảo đảm khoản vay là:

Quyền sử dụng đất tại các thửa đất số 56, 85, 90 và 91; tờ bản đồ số 16, địa chỉ: Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập, huyện Tân Biên (nay là xã Tân Lập), tỉnh Tây Ninh. Chủ sở hữu là bà Lê Thị Tố Nga.

Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai theo giấy phép xây dựng do UBND huyện Tân Biên cấp ngày 18/1/2023 tại trang trại nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 30.000 heo thịt/lứa tại các thửa đất nói trên do Công ty Quyên Linh Tây Ninh sở hữu.

Trang thiết bị hình thành trong tương lai tại trang trại nuôi heo do Công ty Quyên Linh Tây Ninh sở hữu.

Phần vốn góp của các thành viên Công ty TNHH Quyên Linh Tây Ninh (bà Lê Thị Tố Nga, bà Trần Lê Tố Quyên, ông Lê Văn Thành).

Quyền phát sinh từ hợp đồng thuê trang trại với Công ty TNHH Japa Comfeed Việt Nam.

Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thiết kế, thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị giữa Công ty TNHH Quyên Linh Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hàm Dương.

Giá khởi điểm dự kiến của khoản nợ là 279,633 tỷ đồng.

Khoản nợ trên từng được VietinBank AMC rao bán vào tháng 9/2025. Khi đó khoản nợ được tạm tính là 251,606 tỷ đồng.