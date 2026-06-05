Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ngân hàng đang trong quá trình lựa chọn đơn vị bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Hằng Hà với tài sản thế chấp là Dự án Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang.

Khoản nợ của Công ty CP Hằng Hà được đảm bảo bằng tài sản thế chấp hình thành trong tương lai: toàn bộ tài sản hình thành từ dự án “Dự án Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang” tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội (bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng đất và toàn bộ các tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị có liên quan).

Phối cảnh Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang. Ảnh: Cotec Health Care

BIDV không thông tin chi tiết về giá trị của khoản nợ cũng như giá bán khởi điểm của khoản nợ. Tuy nhiên, tổng dư nợ của Công ty CP Hằng Hà tính đến hết ngày 31/10/2024 là hơn 730 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là gần 433,7 tỷ đồng, nợ lãi và phí phạt quá hạn là gần 296,4 tỷ đồng.

Các khoản nợ này phát sinh từ các hợp đồng tín dụng được ký từ năm 2014 và 2017.

Vào tháng 3/2025, BIDV rao bán khoản nợ với giá khởi điểm chỉ hơn 534 tỷ đồng.