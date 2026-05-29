Theo đó, VietinBank AMC thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty Đông Bắc theo hiện trạng, phát sinh theo hợp đồng cho vay dự án đầu tư ký ngày 9/8/2017, với dư nợ tạm tính đến ngày 13/4/2026 là 135,915 tỷ đồng.

Trong đó, nợ gốc là 78,76 tỷ đồng, nợ lãi là 56,99 tỷ đồng, phí phát hành L/C chưa thanh toán hơn 160 triệu đồng.

Tài sản bảo đảm kèm theo khoản nợ gồm:

Tài sản 1: Toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Khuổi Luông tại xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng, bao gồm quyền sử dụng đất, các công trình trên khu đất thuộc dự án, các động sản hình thành thuộc dự án.

Giá trị định giá của tài sản tại thời điểm cho vay là 116,309 tỷ đồng. Định giá của công ty định giá là 76,839 tỷ đồng.

Tài sản 2: Quyền sở hữu đối với cổ phần của ông N.T.T và bà T.T.T.Tr góp vào Đông Bắc.

Trong đó, số lượng cổ phần góp là 4,6 triệu cổ phần, tính theo mệnh giá là 10.000 đồng, tương đương với 99,8% vốn điều lệ của Đông Bắc.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội. Chủ sở hữu là ông T.H.H.

Giá trị định giá của tài sản tại thời điểm cho vay là 2,284 tỷ đồng. Định giá của công ty định giá hiện nay là 7,185 tỷ đồng.

Tài sản 4: Xe ô tô Toyota Fortuner, sản xuất năm 2011, đứng tên Công ty Đông Bắc.

Giá trị định giá của tài sản tại thời điểm cho vay là 700 triệu đồng, định giá của công ty định giá là hơn 242,3 triệu đồng.

Tài sản 5: Xe tải Dongfeng, sản xuất năm 2015, đứng tên Đông Bắc. Giá trị định giá của tài sản tại thời điểm cho vay là 650 triệu đồng, định giá của công ty định giá là hơn 72,4 triệu đồng.

Tổng giá trị định giá cho vay của 5 tài sản trên là 119,943 tỷ đồng, trong khi tổng mức định giá của công ty thẩm định giá là 84,339 tỷ đồng.

Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá: 135,915 tỷ đồng, tương đương dư nợ tạm tính đến ngày 13/4/2026.