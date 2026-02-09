Sự kiện có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cùng các khách mời và đội ngũ quản lý cấp cao hai bên.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa MobiFone TP.HCM và Du Lịch Việt

Với chủ đề "Kết nối mọi hành trình", hai đơn vị tham vọng tái định nghĩa tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng thông qua dòng quà tặng thượng lưu "Séc Du lịch Xanh".

Bước ngoặt trong lộ trình cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Không còn dừng lại ở các chương trình khuyến mãi rời rạc, thỏa thuận hợp tác giữa MobiFone và Du Lịch Việt thiết lập một cơ chế chia sẻ hệ sinh thái toàn diện.

Cụ thể, MobiFone ủy quyền cho Du Lịch Việt triển khai đặc quyền: “Séc Du lịch Xanh - Dành riêng khách hàng MobiFone”. Theo đó, Séc Du lịch Xanh không chỉ là quà tặng thông thường mà được định vị là một "đơn vị tiêu dùng" đặc biệt, dùng để lưu hành và chi trả cho tất cả các dịch vụ trong hệ sinh thái xanh của Du Lịch Việt, giúp khách hàng sử dụng dễ dàng.

Lễ ký kết hợp tác

Đây được xem là bước đi đón đầu xu hướng "Du lịch số" và "Du lịch xanh", nơi mà hạ tầng viễn thông của MobiFone đóng vai trò nền tảng để truyền tải các dịch vụ lữ hành tinh hoa của Du Lịch Việt đến đúng đối tượng khách hàng.

Ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc phụ trách MobiFone TP.HCM

và ông Trần Văn Long - Chủ tịch HĐQT Du Lịch Việt

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo hai bên khẳng định, việc "kết nối" này là sự cộng hưởng giữa sức mạnh công nghệ và bề dày kinh nghiệm dịch vụ. Mục tiêu tối thượng là chuyển hóa những đặc quyền trừu tượng thành giá trị hữu hình ngay trên tay người dùng.

Ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc phụ trách MobiFone TP.HCM

Đại diện cho đơn vị triển khai, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt chia sẻ thêm: “Chúng tôi kỳ vọng thông qua đặc quyền Séc Du lịch Xanh, khách hàng MobiFone sẽ được tiếp cận một hệ sinh thái dịch vụ chất lượng với quyền lợi minh bạch và trải nghiệm thuận tiện nhất. Đây là minh chứng cho cam kết của Du Lịch Việt trong việc mang lại những giá trị thực tế và bền vững cho người dùng”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt

Lan tỏa giá trị từ hệ sinh thái "Séc Du lịch Xanh"

Khác với mô hình voucher truyền thống, "Séc Du lịch Xanh" được định vị là dòng sản phẩm tài chính lữ hành. Đây là nỗ lực của Du Lịch Việt trong việc chuyên nghiệp hóa quà tặng du lịch, nay được trao tặng cho thuê bao MobiFone như một lời tri ân đẳng cấp.

Séc Du Lịch Xanh dùng để lưu hành trong hệ sinh thái Du Lịch Việt)

Theo công bố, chương trình mang đến các Séc Du lịch Xanh với giá trị hấp dẫn:

Giải pháp tối ưu cho khối quản trị doanh nghiệp (MICE): Gửi tặng các tấm Séc Du lịch Xanh trị giá từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chương trình Team Building, Gala Dinner và du lịch khen thưởng nhân viên với chi phí tối ưu nhất.

Đòn bẩy du lịch quốc tế: Khách hàng nhận ngay Séc Du lịch Xanh từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng cho các hành trình xuyên lục địa (Châu Âu, Úc, Mỹ) và Đông Bắc Á.

Kích cầu nghỉ dưỡng nội địa: Các tấm Séc Du lịch Xanh trị giá 200.000 đồng - 300.000 đồng dành cho các gói Combo bay - nghỉ đẳng cấp tại Phú Quốc.

Hệ thống dịch vụ bổ trợ chuyên sâu: Ưu đãi đặc quyền cho các dịch vụ làm Visa (50% - tối đa 500.000 đồng), Lưu trú khách sạn (8% - tối đa 1.500.000 đồng) và hệ sinh thái hành lý MIA (15% - tối đa 500.000 đồng).

Phương thức kích hoạt đặc quyền số hóa

Để hiện thực hóa cam kết "Kết nối mọi hành trình", quy trình thụ hưởng ưu đãi được triển khai hoàn toàn trên nền tảng số:

Tiếp nhận định danh: Hệ thống MobiFone gửi mã độc quyền MBFDLV trực tiếp qua tin nhắn định danh tới khách hàng.

Khai thác dịch vụ: Thông qua cổng truy cập trực tuyến, khách hàng chủ động chọn lựa sản phẩm và áp dụng mã MBFDLV để giảm trừ trực tiếp hóa đơn hoặc nhận tư vấn chuyên sâu cho các hành trình tour đoàn.

Hỗ trợ đa kênh: Toàn bộ quyền lợi của khách hàng được đảm bảo và hỗ trợ trực tiếp qua Hotline 1900 1177 hoặc văn phòng Du Lịch Việt: 217 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1 cũ), TP.HCM.

Sự kiện ký kết giữa MobiFone và Du Lịch Việt được kỳ vọng không chỉ tạo ra một bước tiến mới trong liên kết kinh doanh mà còn góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của ngành du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: Du Lịch Việt)