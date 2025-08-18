Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), Công an thành phố Hà Nội (CATP) triển khai nhiều hoạt động nhằm tôn vinh lịch sử hình thành, phát triển và đóng góp của lực lượng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh - trật tự xã hội. Đồng hành với chuỗi sự kiện, Mộc Châu Milk đã tiếp thêm dinh dưỡng, sức bền bỉ cho các chiến sĩ với gần 80.000 sản phẩm, như một sự tri ân sâu sắc.

Sức khỏe là nền tảng của sự cống hiến

“Ngày hội Vì Thủ đô bình yên”, do CATP Hà Nội tổ chức, diễn ra vào ngày 10/8, thể hiện tinh thần kỷ luật, sức mạnh tập thể và trách nhiệm phục vụ nhân dân của lực lượng Công an Thủ đô. Các cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đã bền bỉ tập luyện với cường độ cao, kỷ luật nghiêm ngặt trong gần một tháng qua. Trong thời gian chuẩn bị và tổ chức sự kiện, Mộc Châu Milk đã tài trợ và cung cấp gần 80.000 sản phẩm sữa tươi giàu dinh dưỡng, góp phần chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe, tăng cường thể lực và duy trì sức bền cho các cán bộ, chiến sĩ trong suốt giai đoạn tập luyện với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nắng nóng kéo dài.

Trong công tác huấn luyện lực lượng vũ trang, đặc biệt là các hoạt động chuẩn bị cho sự kiện chính trị - xã hội lớn, như Ngày hội Vì Thủ đô bình yên, yếu tố thể lực luôn giữ vai trò then chốt. Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện rèn luyện, diễn tập khắt khe, liên tục, các chiến sĩ Công an luôn cần nguồn năng lượng dồi dào và việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học và an toàn là một phần không thể thiếu trong công tác hậu cần.

Các sản phẩm Mộc Châu Milk được gửi đến lực lượng CATP không chỉ thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp về mặt thể chất mà còn là sự sẻ chia về mặt tinh thần đối với những chiến sĩ đang rèn luyện, giữ gìn trật tự và an ninh cho Thủ đô.

“Chúng tôi tự hào khi được góp phần tiếp sức cho những người đang ngày đêm gìn giữ bình yên cho Thủ đô. Với Mộc Châu Milk, sức khỏe không chỉ là giá trị cốt lõi, mà còn là nền tảng để mỗi người có thể cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng”, đại diện Mộc Châu Milk chia sẻ.

Tại sự kiện này, Mộc Châu Milk thay mặt cho Ban tổ chức Ngày hội Vì Thủ đô bình yên gửi tặng tới người dân tham gia ngày hội dòng sản phẩm mới - Sữa tươi tiệt trùng ít đường từ thảo nguyên mát lành Mộc Châu. Đây là lựa chọn phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại, hướng tới lối sống lành mạnh và cân bằng.

Từ trang trại đến bàn ăn: Hành trình khép kín của chất lượng

Mộc Châu Milk sở hữu hệ thống trang trại bò sữa quy mô lớn đặt tại cao nguyên Mộc Châu có khí hậu trong lành và nguồn sữa tinh khiết, cùng dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế. Các sản phẩm Mộc Châu Milk đảm bảo mang đến nguồn sữa đạt chuẩn an toàn, giàu dinh dưỡng và phù hợp với thể trạng người Việt Nam. Mỗi sản phẩm sữa không chỉ là thành quả của quy trình chăm sóc, kiểm soát nghiêm ngặt, mà còn là cam kết về sức khỏe, niềm tin và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc Mộc Châu Milk được CATP Hà Nội lựa chọn để cùng đồng hành chăm sóc sức khỏe và bổ sung dinh dưỡng cho các chiến sĩ trong quá trình tập luyện của chương trình không chỉ thể hiện sự tin tưởng đối với uy tín của thương hiệu doanh nghiệp mà còn thể hiện sự tin tưởng đối với chất lượng sản phẩm. Đây cũng là sự khẳng định cho hành trình không ngừng nỗ lực xây dựng thương hiệu đồng hành cùng sức khỏe người Việt - từ cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu cho đến từng gia đình, cộng đồng của Mộc Châu Milk.

Đại diện thương hiệu chia sẻ, nền tảng của sức khỏe bền vững của khách hàng không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm, mà còn ở sự đồng hành bền bỉ và tinh thần trách nhiệm mà doanh nghiệp dành cho cộng đồng.

Việc đồng hành cùng lực lượng CATP Hà Nội không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của Mộc Châu Milk trong việc chăm lo sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu mà còn góp phần khẳng định giá trị cốt lõi của thương hiệu: uy tín - chất lượng - đáng tin cậy.

Mộc Châu Milk cam kết sẽ tiếp tục cùng các lực lượng chức năng và cộng đồng trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện - bằng chất lượng, trách nhiệm và sự tận tâm.

Lệ Thanh