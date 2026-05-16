Thông tin từ Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) cho biết, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Tuyến có tổng chiều dài khoảng 1.541km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và TPHCM.

Công trình được đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; gồm 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa cùng hệ thống phương tiện, thiết bị đồng bộ. Tuyến chủ yếu phục vụ vận chuyển hành khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng về quốc phòng, an ninh và có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Công nghệ áp dụng là đường sắt chạy trên ray, điện khí hóa, bảo đảm hiện đại, đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Theo phương án triển khai, dự án sẽ lập thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) thay cho thiết kế cơ sở trong báo cáo nghiên cứu khả thi. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 1,7 triệu tỷ đồng (khoảng 67,34 tỷ USD).

Dự án đường sắt tốc độ cao tại Đức. Ảnh: Vũ Điệp

Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, theo kế hoạch, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ được triển khai trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Dự án dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án độc lập do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tuyến đi qua quyết định đầu tư, với mục tiêu hoàn thành vào quý IV/2028.

Để đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng và khởi công, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến thực hiện trong tháng 6/2026. Báo cáo giữa kỳ của hồ sơ nghiên cứu khả thi do tư vấn lập dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.

Phát biểu tại roadshow tư vấn dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, dự án được kỳ vọng góp phần định hình lại không gian phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách địa lý giữa các vùng miền và tạo động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, việc lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm quốc tế cùng tư duy công nghệ tiên tiến được xác định là yếu tố then chốt quyết định chất lượng và hiệu quả lâu dài của dự án.

Dự án cũng chào đón sự tham gia của các tổ chức tư vấn hàng đầu thế giới, có kinh nghiệm thực tiễn trong thiết kế đường sắt tốc độ cao. Đồng thời, các giải pháp công nghệ phải bảo đảm tính hiện đại, phù hợp điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu đặc thù của Việt Nam; tối ưu thiết kế kỹ thuật hài hòa với quy hoạch và định hướng phát triển mô hình TOD dọc tuyến.