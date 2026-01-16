Sáng 16/1, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) bàn thảo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến được đầu tư gần 85.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp là tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai về dự thảo nghị quyết thống nhất giao UBND TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Theo hồ sơ trình kỳ họp, dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài khoảng 42km, điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), điểm cuối tại ga Long Thành (tỉnh Đồng Nai), với khoảng 20 nhà ga và một depot đặt tại xã Xuân Đường (tỉnh Đồng Nai).

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 84.753 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 5.504 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến đến năm 2031.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại từ giữa năm 2026. Tuy nhiên, hệ thống giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành với trung tâm TPHCM hiện còn hạn chế.

Do đó, việc kết nối giao thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành đã được Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia xác định là dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là phương án kết nối giao thông chiến lược giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai, góp phần tăng cường liên kết vùng, rút ngắn thời gian di chuyển và phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt là các chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Dự án khi triển khai được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách ngày càng tăng, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ đang quá tải, nhất là tại các khu vực đô thị có mật độ dân số cao của TPHCM.