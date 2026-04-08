Đau lưng kéo dài, đến viện khi gần như không thể đi lại

Bác sĩ Trần Bảo Ngọc, Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 35 tuổi trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng. Người bệnh gần như không thể đi lại bình thường, phải chống tay mới gượng đứng dậy lom khom thậm chí đôi lúc phải bò do đau thắt lưng dữ dội lan xuống chân phải.

Trước đó khoảng 2 tháng, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện đau vùng thắt lưng. Cơn đau ngày càng tăng, lan xuống mặt sau đùi và cẳng chân phải, kèm theo cảm giác tê bì, như điện giật. Tuy nhiên, thay vì đi khám, người bệnh tự ý dùng thuốc giảm đau tại nhà.

Chỉ đến khi việc đứng lên, ngồi xuống trở nên khó khăn, vận động bị hạn chế nghiêm trọng, bệnh nhân mới đến bệnh viện. Kết quả chụp MRI cho thấy cô bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng L5-S1, chèn ép rễ thần kinh.

Không chỉ riêng trường hợp trên, một nam bệnh nhân 42 tuổi (Lạng Sơn) cũng nhập Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 mới đây trong tình trạng phải có người dìu đi. Bệnh nhân bị đau lưng kéo dài, tê hai chân, yếu chi và đặc biệt xuất hiện dấu hiệu bí tiểu.

Bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm không thể đứng thẳng, khó khăn trong đi lại được điều trị tại Bệnh viện 19-8. Ảnh: B. Ngọc

Theo đại diện Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, bệnh nhân trước đó có biểu hiện đau lưng nhưng chỉ tự điều trị bằng châm cứu, tiêm thuốc mà không đến cơ sở chuyên khoa. Khi xuất hiện các dấu hiệu nặng như yếu chi, rối loạn tiểu tiện, người bệnh mới nhập viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm kèm hẹp ống sống và rối loạn cơ tròn, tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến liệt vĩnh viễn và mất chức năng đại tiểu tiện nếu không can thiệp kịp thời. Sau phẫu thuật, sức khỏe người này đã cải thiện rõ rệt.

Bệnh lý cột sống ngày càng trẻ hóa, nguy cơ biến chứng nặng

Theo bác sĩ Trần Bảo Ngọc, đĩa đệm là cấu trúc nằm giữa các đốt sống, đóng vai trò như “bộ giảm xóc”, giúp cột sống vận động linh hoạt. Khi bao xơ bị rách, nhân nhầy thoát ra ngoài sẽ chèn ép vào rễ thần kinh hoặc tủy sống, gây đau và rối loạn chức năng.

Thoát vị đĩa đệm là bệnh lý cột sống phổ biến nhất hiện nay và đang có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng. Không chỉ gây đau, bệnh còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Một trong những biến chứng thường gặp là đau mạn tính do chèn ép rễ thần kinh kéo dài, dẫn đến teo cơ, yếu liệt chi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và sinh hoạt.

Đặc biệt, hội chứng chùm đuôi ngựa (trường hợp người bệnh 42 tuổi ở Lạng Sơn) dù hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây bí tiểu, mất kiểm soát đại tiểu tiện và cần được cấp cứu khẩn cấp để tránh di chứng vĩnh viễn.

Các thống kê cho thấy, đau thắt lưng là vấn đề rất phổ biến. Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 2 triệu người phải nghỉ việc vì đau cột sống thắt lưng. Trong khi đó, khoảng 70% dân số ở châu Âu và Mỹ từng trải qua ít nhất một lần đau lưng trong đời.

Nguyên nhân gây thoát vị đĩa đệm rất đa dạng, bao gồm thoái hóa cột sống, khi đĩa đệm mất dần tính đàn hồi; chấn thương do tai nạn hoặc lao động nặng; các dị tật bẩm sinh như gù, vẹo cột sống; yếu tố di truyền.

Ngoài ra, lối sống hiện đại cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Tình trạng thừa cân, béo phì làm tăng áp lực lên cột sống; thói quen ngồi lâu, sai tư thế; khuân vác vật nặng hoặc tập luyện thể thao không đúng cách đều có thể gây tổn thương đĩa đệm.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên xem nhẹ các triệu chứng đau lưng kéo dài. Khi xuất hiện dấu hiệu như tê bì chân, yếu chi, hạn chế vận động hoặc rối loạn tiểu tiện, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời.

Đặc biệt, người bệnh cần tránh tự ý điều trị tại nhà khi chưa có chẩn đoán chính xác, bởi việc dùng thuốc giảm đau hoặc các phương pháp dân gian không đúng cách có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn, bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị.