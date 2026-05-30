Gặp Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Chiến tranh Mỹ đã hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam.

Ông đề nghị hai bên tăng cường hợp tác triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại - tham vấn; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình...

Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng song phương, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ với Mỹ để góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; tiếp tục hợp tác tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh. Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động MIA, nhằm bảo đảm nỗ lực của hai bên đẩy nhanh công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Pete Hegseth, lãnh đạo Bộ Chiến tranh Mỹ và các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm nay.

Gặp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Singapore đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN. Ông mong muốn Singapore tiếp tục phát huy vai trò, cùng với Việt Nam và các nước ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore tin tưởng hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ có những bước tiến mới, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất giữa các quân, binh chủng và trên các lĩnh vực an ninh mạng, an ninh, an toàn hàng hải, cứu hộ - cứu nạn, quân y, tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương.

Gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia đã đạt được những kết quả thiết thực.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các quân, binh chủng, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, năng lực, lợi ích của mỗi bên và tình hình thực tế, góp phần nâng cao hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước.

Gặp Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ giữa hai nước không ngừng được vun đắp và ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển toàn diện. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Italy.

Đánh giá tiềm năng hợp tác song phương còn rất lớn, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; nghiên cứu mở rộng hợp tác về khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh biển, quân y, văn hóa - thể thao quân sự, hợp tác quân, binh chủng.

Tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth và Pete Ricketts, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Mỹ đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu.

Các thượng nghị sĩ Mỹ nhất trí cao với đánh giá của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam về những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước.

Lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ luôn coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các thượng nghị sĩ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy hợp tác giữa các bang của Mỹ với các địa phương Việt Nam, hỗ trợ mở rộng kết nối doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Ghi nhận các đề xuất của phía Việt Nam, các thượng nghị sĩ nhất trí cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác, trong đó có vai trò kết nối quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, địa phương và người dân hai nước.

Các thượng nghị sĩ bày tỏ trân trọng thiện chí, trách nhiệm và sự hợp tác đầy tinh thần nhân đạo của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh; khẳng định tiếp tục quan tâm, ủng hộ các chương trình hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các thượng nghị sĩ tiếp tục là những người bạn, những cầu nối tích cực cho quan hệ Việt Nam - Mỹ và sớm thăm Việt Nam.