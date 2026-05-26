Chiều 26/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ do Hạ nghị sĩ Michael Baumgartner (Đảng Cộng hòa, bang Washington), thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ dẫn đầu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Cùng tham gia đoàn có Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cùng các trợ lý Quốc hội và cán bộ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Mỹ có sự phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn các nghị sĩ Mỹ tiếp tục là những cầu nối hữu nghị thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.

Trong hợp tác nghị viện, hai bên thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Mỹ.

Mỹ cũng rất tích cực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, triển khai các dự án tẩy độc dioxin, hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn các nghị sĩ Mỹ sẽ tiếp tục là những cầu nối hữu nghị thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục - đào tạo, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng, đào tạo phi công, đào tạo tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam,…

Các nghị sĩ Mỹ bày tỏ vui mừng được sang thăm và làm việc tại Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho đời sống người dân.

Chuyến thăm Việt Nam với thông điệp mong muốn truyền tải là góp phần vun đắp tình hữu nghị, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc. Các nghị sĩ Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, có những đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Củng cố lòng tin, xử lý phù hợp các vấn đề còn khác biệt

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã tiếp đoàn nghị sĩ Mỹ.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam trong năm 2026, với sự tham gia của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, thể hiện sự coi trọng của Quốc hội Mỹ với Việt Nam và quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Quốc hội hai nước duy trì hiệu quả các cơ chế trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa nghị sĩ, các ủy ban chuyên môn và cơ quan giúp việc; đồng thời trân trọng các chương trình hợp tác của Quốc hội Mỹ dành cho Quốc hội Việt Nam, trong đó có Chương trình trao đổi hợp tác do Văn phòng lãnh đạo Quốc tế Mỹ tổ chức từ năm 2022 đến nay.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu.

Hai nước cần tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại ổn định, cân bằng, công bằng, bền vững; sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam; mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, khoáng sản chiến lược; tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích.

Theo các nghị sĩ Mỹ, đối thoại thường xuyên, thẳng thắn và xây dựng giữa hai cơ quan lập pháp có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, xử lý phù hợp các vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển ổn định, lâu dài của quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Các nghị sĩ cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục phối hợp, thúc đẩy và đón các đoàn Quốc hội Việt Nam sang thăm, làm việc tại Mỹ trong thời gian tới.

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác, các nghị sĩ Mỹ đánh giá kinh tế - thương mại tiếp tục là động lực quan trọng của quan hệ song phương; ghi nhận các nỗ lực của hai bên trong thúc đẩy trao đổi, đàm phán nhằm xử lý các vấn đề thương mại, trong đó có vấn đề thuế quan, theo hướng cân bằng, hài hòa lợi ích, phù hợp với khuôn khổ quan hệ.