Tối 18/7 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Hà Nội diễn ra lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật song hành mang tên Cùng một chặng đường của hai họa sĩ gạo cội Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín.

Tại triển lãm, hai họa sĩ chia sẻ có một mối duyên kỳ lạ với hội họa. Họ cùng bước chân vào Trường Mỹ thuật Hà Nội từ khi còn là những đứa trẻ mới hơn 10 tuổi. Trải qua thăng trầm của lịch sử, cuộc sống đã cuốn mỗi người theo những ngã rẽ và con đường đời khác nhau. Tuy nhiên, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ngọn lửa đam mê với cọ vẽ và màu sắc trong họ chưa bao giờ tắt.

Triển lãm Cùng một chặng đường không chỉ là dịp để hai họa sĩ công bố những thành quả lao động nghệ thuật mới nhất mà còn là lời tri ân, một sự song hành thủy chung với con đường hội họa mà họ đã may mắn được bước vào từ thời thơ ấu. Đường đời của mỗi người có thể gập ghềnh nhưng thế giới hội họa của họ vẫn luôn sáng trong và đầy ắp niềm vui sáng tạo giản dị mà sâu lắng.

Với không gian trưng bày 30 tác phẩm, công chúng và người yêu nghệ thuật được đắm chìm trong thế giới sáng tạo đầy táo bạo và rất riêng của hai nghệ sĩ.

Tác phẩm của họa sĩ Lê Văn Thìn.

Không đi theo lối giải phẫu hay tả thực thông thường, họa sĩ Lê Văn Thìn đã sử dụng phương pháp mỹ thuật "lập thể" để biểu đạt sự phân mảnh của không gian, từ đó gợi mở ra một thế giới đa chiều, mời gọi sự liên tưởng.

Chất liệu sơn mài truyền thống kết hợp cùng các vật liệu tự nhiên độc đáo như mảnh sò, vỏ điệp, vỏ hà, ngọc cừ được sắp xếp chồng chéo đầy chủ ý. Độ óng ánh, xù nhám tự nhiên của vỏ trai, vỏ sò dưới lớp phủ bóng (epoxy) đanh thép tạo nên một hiệu ứng "ảo giác trong veo kỳ lạ", dẫn dắt người xem vào một thế giới nửa thực nửa hư, lung linh đa sắc.

Tác phẩm của họa sĩ Trần Luân Tín.

Họa sĩ Trần Luân Tín thành công với tranh sơn dầu miêu tả thiếu nữ và phong cảnh, thường khắc họa nét bình dị của làng quê.

Họa sĩ Lê Văn Thìn, sinh năm 1952, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1981, từng tham dự nhiều triển lãm mỹ thuật trong và ngoài nước như triển lãm mỹ thuật châu Á Philip Morris, triển lãm nghệ thuật quốc tế tại Paris, Bắc Kinh, Seoul... Tranh của ông có trong các bộ sưu tập tại Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản…

Họa sĩ Trần Luân Tín sinh năm 1951, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hiện là nhà điêu khắc thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam. Từng tham gia triển lãm nhóm 2022 Lotus, since 1991. Tác phẩm của ông được chọn lựa và sưu tập bởi các nhà sưu tập cá nhân tại Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam.