Triển lãm Khoảng trời riêng vừa khai mạc tại TPHCM giới thiệu những sáng tác mới của 7 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Nhóm họa sĩ gồm 5 nữ và 2 nam (Đình Miền, Đình Hồ) đến với nhau bằng sự chia sẻ đam mê vẽ và có những điểm chung về thẩm mỹ, dù khác nhau về sự thể hiện.

Không gian triển lãm của nhóm họa sĩ thu hút nhiều khách thưởng lãm.

Họ gặp nhau trong một lần giao lưu triển lãm mỹ thuật giữa Gia Lai và TPHCM năm ngoái. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, sự đồng điệu trong tình yêu nghệ thuật đã nhanh chóng thành nhịp cầu kết nối. Mỗi nghệ sĩ mang theo một khoảng trời riêng, nơi mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một góc nhìn và một nhịp cầu kết nối cảm xúc.

Ngoài việc vẽ, họ đã và đang làm những nghề nghiệp khác nhau, với trải nghiệm sống khác nhau nhưng gặp nhau ở tình yêu hội họa và nhu cầu biểu đạt cảm xúc bằng ngôn ngữ tạo hình.

Mỗi người theo đuổi một cách nhìn riêng về cuộc sống, song đều hướng đến vẻ đẹp của con người, thiên nhiên và những rung động chân thành trong đời sống thường nhật.

Nhóm 7 họa sĩ với triển lãm "Khoảng trời riêng".

Nhóm 5 họa sĩ không quá chú trọng vào việc chọn lựa bút pháp mà thích vẽ với niềm tin rằng nghệ thuật có khả năng kết nối, chữa lành. Thông qua màu sắc, đường nét và cảm xúc, họ mong muốn tạo nên một không gian đối thoại cởi mở giữa nghệ sĩ và công chúng.

Mỗi họa sĩ có bút pháp, phong cách khác nhau nhưng không đối chọi mà nâng đỡ nhau.

Chia sẻ với VietNamNet, họa sĩ Thúy Phượng - đại diện nhóm họa sĩ chia sẻ họ tìm thấy sự đồng điệu cảm xúc trong cả chuyên môn nghề nghiệp lẫn sự quý mến phương diện đời sống.

Trong triển lãm này, mọi người không hướng tới cái chung hay cái riêng, chỉ quan niệm cùng nhau làm cho dự án tốt nhất. Họ càng không bận tâm tới việc bản thân phải thể hiện ra sao hay cạnh tranh thế nào.

“Mọi thứ đều trên tinh thần tôn vinh, nâng đỡ nhau chứ không có chuyện bài xích hay cạnh tranh. Người vào ngắm tranh sẽ thấy 1 bên là tuổi thơ, bên kia là cảnh thanh bình cao nguyên, cứ thế để họ bước vào thế giới hội họa chứ không có gì đối chọi nhau”, cô chia sẻ.

Các tranh được trưng bày trong triển lãm.

Nếu Đình Miền, Tú Quyên, Đình Hồ, Thúy Phượng, Nguyên Bút theo đuổi kỹ thuật sơn mài thì Thảo My theo đuổi kỹ thuật acrylic trên toan và Lê Thanh theo đuổi kỹ thuật sơn dầu trên toan.

Quan sát nhóm này từ lâu, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu nhận định: “Khoảng trời riêng là một cuộc trưng bày đẹp của nhóm họa sĩ trẻ đang được công chúng yêu nghệ thuật mến mộ. Họ là lớp tiếp bước của nền mỹ thuật từng tỉnh nhà, từng vùng miền. Họ đang tràn trề năng lượng và sức sáng tạo”.

Ảnh: HK, BTC