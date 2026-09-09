Nghị định 339/2026/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 339) quy định hàng loạt mức phạt đối với cá nhân và doanh nghiệp hoạt động môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản.

Cụ thể, đối với cá nhân, mức phạt từ 40-60 triệu đồng được áp dụng với một trong các hành vi: hành nghề môi giới bất động sản nhưng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định; hành nghề nhưng không làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Cá nhân cũng có thể bị phạt ở mức này nếu không thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch hoặc doanh nghiệp môi giới nơi mình làm việc.

Mức phạt cao hơn, từ 120-160 triệu đồng, được áp dụng với nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động môi giới.

Trong đó, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định có thể bị xử phạt.

Đáng chú ý, doanh nghiệp và cá nhân hành nghề môi giới nếu không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới cũng có thể bị phạt từ 120-160 triệu đồng.

Đây là quy định có tác động trực tiếp đến quá trình giao dịch, bởi thông tin do môi giới cung cấp có thể ảnh hưởng đến quyết định mua, bán, đầu tư của khách hàng.

Hoạt động môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản được quản lý theo hướng siết chặt điều kiện hành nghề và trách nhiệm cung cấp thông tin. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị buộc cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin về bất động sản theo quy định.

Doanh nghiệp cũng phải gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập để đăng tải trước khi hoạt động. Nếu không thực hiện, mức phạt cũng từ 120-160 triệu đồng.

Doanh nghiệp môi giới thiếu điều kiện cũng bị xử phạt

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, Nghị định 339 quy định mức phạt từ 60-80 triệu đồng với các hành vi như không thực hiện chế độ báo cáo; không có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản; không có tối thiểu một cá nhân có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hoặc không đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Một số vi phạm còn có thể bị áp dụng đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản từ 3-6 tháng.

Hình thức đình chỉ này áp dụng với doanh nghiệp không có tối thiểu một cá nhân có chứng chỉ hành nghề, không đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật hoặc không gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý theo quy định.

Đồng thời, doanh nghiệp có thể bị buộc bổ sung quy chế hoạt động, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật hoặc hoàn thành nghĩa vụ báo cáo.

Tư vấn bất động sản không có bằng cấp, chứng chỉ cũng bị phạt

Đối với hoạt động tư vấn và quản lý bất động sản cũng được Nghị định 339 quy định chế tài riêng.

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn bất động sản nhưng không có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với lĩnh vực tư vấn có thể bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn hoặc quản lý bất động sản, mức phạt từ 120-160 triệu đồng được áp dụng nếu không gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước để đăng tải trước khi hoạt động hoặc kinh doanh dịch vụ không đúng phạm vi được phép.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ tư vấn hoặc quản lý bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định, mức phạt tăng lên 160-180 triệu đồng.

Doanh nghiệp vi phạm còn bị buộc gửi thông tin về doanh nghiệp hoặc chấm dứt việc hoạt động ngoài phạm vi được phép, tùy từng hành vi.

Các quy định mới cho thấy hoạt động môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản đang được quản lý theo hướng siết chặt điều kiện hành nghề và trách nhiệm cung cấp thông tin.

Đáng chú ý, mức phạt không chỉ tập trung vào việc môi giới không có chứng chỉ mà còn hướng tới những hành vi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giao dịch như cung cấp thông tin không đầy đủ, không trung thực về bất động sản.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng chuyên nghiệp hóa, các quy định này được kỳ vọng góp phần sàng lọc những hoạt động môi giới, tư vấn thiếu điều kiện, đồng thời nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi cung cấp thông tin và dịch vụ cho khách hàng.