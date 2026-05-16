Điện ảnh Việt đang thiếu những gì?

Trong khuôn khổ lễ phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 mùa 3, ban tổ chức sự kiện mở tọa đàm chủ đề Vai trò nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt.

Với sự góp mặt của các chuyên gia điện ảnh, nhà làm phim, nhà đầu tư, đại diện cơ quan quản lý, tọa đàm nêu bức tranh toàn cảnh và xu hướng của điện ảnh trong nước. Đồng thời, họ phân tích những vấn đề chiến lược, hệ sinh thái, trong đó bàn luận về cơ hội, thách thức của nhà làm phim trẻ.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam dùng từ "hy vọng" khi mô tả về bức tranh toàn cảnh của phim Việt.

Năm 2025 ghi nhận sự phát triển vượt bậc của phim Việt. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tổng doanh thu của phim Việt năm 2025 tại thị trường trong nước đạt khoảng 3.650 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với năm 2024 (khoảng 1.900 tỷ đồng).

Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam cho rằng nền điện ảnh Việt gần như có tất cả điều kiện lẫn cơ hội phát triển. Thế nhưng, điểm hạn chế lúc này là thiếu sự phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ.

“Muốn nền điện ảnh thành công cần có nhiều yếu tố để phát triển như kinh phí, chính sách hay thị trường. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Điều điện ảnh Việt Nam đang cần nhất lúc này là phát hiện và nuôi dưỡng được những tài năng trẻ”, bà cho hay.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận định điện ảnh Việt đang thiếu hụt nhân lực.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng cái thiếu nhất của điện ảnh Việt chính là nhân lực - yếu tố con người. Sự thiếu hụt này bao gồm cả các yếu tố tài năng, sáng tạo và sự cạnh tranh. Anh nhấn mạnh yếu tố cạnh tranh bởi nhờ thế sẽ tạo nên 1 thị trường sôi nổi, thu hút nhiều tài năng từ đó giúp điện ảnh phát triển hơn.

Đạo diễn - diễn viên Hồng Ánh nêu quan điểm điều điện ảnh Việt còn thiếu chính là một hệ sinh thái phát triển bền vững và đồng đều ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Theo nữ diễn viên, một nền điện ảnh mạnh không chỉ cần đạo diễn hay diễn viên giỏi mà còn phải có sự phát triển đồng bộ của nhiều lĩnh vực như mỹ thuật, âm thanh, quay phim, đào tạo sản xuất cũng như xây dựng lực lượng khán giả ổn định.

Đạo diễn Hàm Trần đánh giá thị trường điện ảnh Việt hiện tại rất cần tiếng nói của những nhà làm phim trẻ. Trong đó, khi thực hiện một tác phẩm, việc kể câu chuyện càng thật, càng riêng sẽ càng dễ chạm khán giả.

Các chuyên gia đều có chung đánh giá nền điện ảnh Việt đang đứng trước giai đoạn chuyển mình, đạt được thành công rực rỡ với nhiều tiềm năng khai phá trong tương lai.

Năm 2025 đánh dấu nhiều bước tiến đáng chú ý của điện ảnh Việt khi thị phần phim Việt tăng trưởng mạnh, thậm chí vượt mốc 60%, trong khi phim Hollywood giảm xuống dưới 20%. Các đề tài khai thác đa dạng hơn, sự xuất hiện của 1 thế hệ nhà làm phim trẻ cùng những đổi mới về công nghệ, AI...

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng để duy trì đà phát triển bền vững, điện ảnh Việt không thể chỉ dựa vào những yếu tố thời điểm hay hiệu ứng nhất thời mà cần tiếp tục đầu tư vào chất lượng tác phẩm và xây dựng thế hệ nhà làm phim mới.

Nỗ lực tìm kiếm tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh

Năm nay, cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi chuyên nghiệp cho những tiếng nói điện ảnh trẻ, nơi các nhà làm phim, biên kịch và người sáng tạo nội dung có cơ hội kể câu chuyện của riêng mình bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trưởng BTC cuộc thi, cho biết ban tổ chức nỗ lực duy trì cuộc thi từ năm 2024 đến nay, nhằm góp một phần nhỏ trong việc tìm kiếm, phát hiện những tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh.

“Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn góp phần lan tỏa tên tuổi những nhà làm phim trẻ đến đông đảo công chúng, giúp họ có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp sau cuộc thi”, ông Toàn cho biết.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan tiếp tục giữ vai trò chủ tịch ban giám khảo cuộc thi. 4 thành viên khác của hội đồng giám khảo gồm: Đạo diễn Hàm Trần, diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 tiếp tục chào đón các nhà làm phim trẻ, từ 15 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 30 phút, thuộc tất cả chủ đề được Luật Điện ảnh cho phép, liên quan đến đất nước và con người Việt Nam. Thí sinh được sử dụng các tác phẩm do mình thực hiện (với vai trò đạo diễn hoặc biên kịch) chưa từng tham gia các cuộc thi, liên hoan phim ngắn khác.

Ban tổ chức không chấp nhận các tác phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo mà không có sự tham gia dàn dựng, diễn xuất hoặc quay phim thực tế.

