Ngày 23/8, đoàn công tác của Bộ KH&CN do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sỹ ngành Thông tin và Giao bưu “R”, Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 tại tỉnh Tây Ninh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động với sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng các nguyên lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ KH&CN qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, cán bộ hưu trí ngành Bưu điện và thân nhân các liệt sỹ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ KH&CN qua các thời kỳ và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ ngành Thông tin và Giao bưu “R”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua các cuộc chiến tranh đầy gian khổ, nhiều thế hệ cha anh đã hy sinh thân mình để giành lấy độc lập, bảo vệ non sông. Họ đã nằm lại trong vòng tay đất mẹ. Trong đó, hàng vạn cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện và Khoa học - Công nghệ đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Họ đã sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Với sự trân trọng và thành kính trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, thay mặt lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thân nhân các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, các đồng chí cán bộ ngành Bưu điện/KH&CN qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82.

Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dâng hương tưởng niệm.

Dâng những nén tâm nhang thành kính, tập thể cán bộ, người lao động hai ngành Bưu chính Viễn thông và Khoa học công nghệ xin hứa quyết tâm: Nguyện tiếp bước sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các anh hùng, liệt sỹ; phát huy tinh thần “Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá” và “Tận tụy - Trung dũng - Nghĩa tình”, hành động theo phương châm “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, thế hệ hôm nay được sống trong non sông đất nước này luôn nhớ tới các thế hệ dựng nước và giữ nước. Hoà bình hôm nay đánh đổi bằng máu xương bao người đã ngã xuống.

“Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển được như ngày hôm nay và là động lực đột phá cho phát triển đất nước thì đều có tinh thần và hương hồn các anh hùng liệt sỹ, thấm đẫm trong mỗi chúng ta”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng khẳng định: Những người đang sống phải viết nên câu chuyện của thế hệ mình, mỗi thế hệ phải viết nên câu chuyện của mình để nối tiếp dòng chảy của dân tộc, của đất nước. Cách tốt nhất để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống là xây dựng đất nước này hùng cường, thịnh vượng, có “nỏ thần” để bảo vệ Tổ quốc, để không có kẻ thù nào dám đến xâm phạm, để đất nước Việt Nam có hoà bình lâu dài, để phát triển bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành biển tên mới của Nhà Truyền thống Khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Truyền thống.

Thay mặt Bộ KH&CN, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trân trọng tri ân những tình cảm thân thiết và sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn VNPT chăm sóc, trông coi phần mộ của gần 250 liệt sỹ nằm tại nghĩa trang nơi đây luôn khang trang, ấm áp, sáng, sạch và đẹp. Đây chính là sự tri ân, lòng tôn kính đối với sự hy sinh cao quý của các thế hệ cha anh đi trước.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 – nơi yên nghỉ của hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Nhà Truyền thống Khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Giao bưu – Thông tin miền Nam đã dâng hương và cắt băng khánh thành biển tên mới của Nhà Truyền thống.

Việc khánh thành biển tên mới là sự kiện giàu ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích cách mạng. Nhà Truyền thống được nâng cấp, chỉnh trang không chỉ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham quan, học tập mà còn xứng tầm với vai trò, vị thế của một địa chỉ đỏ mang tầm vóc lịch sử quốc gia, giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng cho các thế hệ tương lai.