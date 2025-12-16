Anh Maan – một người Ấn Độ đã sống ở Việt Nam hơn 8 năm gần đây có chuyến trải nghiệm ở Bắc Ninh và tranh thủ thưởng thức một số món ăn hấp dẫn.

Ngoài những món mang đậm văn hóa bản địa, anh còn nếm thử cả món ngon của tỉnh thành lân cận được bày bán tại đây. Trong đó, có một món mà anh thấy khá ấn tượng. Đó là canh cá rô đồng - đặc sản dân dã của Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ).

Anh Maan lần đầu thưởng thức đặc sản canh cá rô đồng

Mặc dù gọi là canh nhưng món canh cá rô đồng có cách chế biến gần giống món bún/bánh đa cá.

Cá rô đồng được đánh vảy, làm sạch, luộc sơ để lọc thịt và xương, đảm bảo sao cho miếng cá không bị nát, sau đó thái thành từng miếng nhỏ khoảng 3cm, ướp gia vị cho đậm đà rồi rim nhỏ lửa đến khi khi miếng cá săn lại, lên màu đẹp mắt.

Bánh đa trắng hoặc bún và rau cải sẽ được chần nóng trong nồi nước dùng riêng, sau đó cho vào bát, thêm những miếng cá rô rim vàng lên trên rồi chan nước dùng ngọt thanh được ninh từ xương cá và xương lợn.

Món ăn này không có màu sắc bắt mắt, cũng không nêm nếm, tẩm ướp cầu kỳ mà giữ nguyên hương vị tự nhiên của cá rô nên được nhiều thực khách yêu thích.

Món canh cá rô đồng Hưng Yên được nhận xét mang đậm chất đồng quê vì chế biến từ các nguyên liệu dân dã

Anh Maan tiết lộ đã thưởng thức món canh cá rô đồng ở một quán địa phương trên đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc.

Quán chuyên phục vụ các món ăn từ canh cá rô đồng như mỳ, bún, bánh đa… với mức giá dao động từ 25.000-40.000 đồng/suất.

Tới quán, anh gọi 1 suất bún cá rô đồng. Món ăn được phục vụ kèm một bát nước chấm riêng và các loại rau sống (xà lách, kinh giới, giá đỗ…).

“Hôm nay trời lạnh, ăn món này quá là hợp lý”, anh thốt lên.

Vị khách Ấn Độ cho hay, đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm món canh cá rô đồng hấp dẫn.

Trước khi thưởng thức, anh cũng cho thêm chút giấm tỏi và ớt chưng để tăng mùi vị hấp dẫn cho món ăn.

Nam du khách nước ngoài khen canh cá rô đồng ngon, thịt cá mềm, thơm, còn nước canh ngọt thanh, ăn kèm rau sống càng thanh mát

Khi nếm thử những miếng đầu tiên, nam du khách đánh giá hương vị khá ngon, có chút giống với món bánh đa cá anh từng ăn trước đó.

“Mình từng ăn bánh đa cá, cũng thơm như thế này. Nhưng khác ở chỗ là thịt cá không rán giòn nên ăn mềm hơn, có vị ngọt dịu”, anh Maan miêu tả.

Trong quá trình thưởng thức, vị khách nước ngoài cũng liên tục gật gù thể hiện sự hài lòng, thích thú và nói món này ăn vào ngày lạnh càng ngon.

Từ đặc sản quen thuộc của vùng đất Hưng Yên (Thái Bình cũ), món canh cá rô đồng dần được lan rộng tới nhiều tỉnh thành gần xa, hút khách thưởng thức. Ảnh: Linh Trang

Anh thừa nhận bình thường không hay ăn các món từ cá vì nhiều xương nhưng lại thấy món canh cá rô đồng dễ ăn bởi phần thịt cá đã được lọc xương khá kỹ và chế biến khéo léo nên không còn mùi tanh.

Sau khi thưởng thức món đặc sản này, anh cũng chia sẻ video lên kênh YouTube cá nhân và dành nhiều lời khen.

“Món canh cá đậm chất đồng quê, hương vị thật sự làm mình bất ngờ. Cá rô chắc thịt, nước canh trong, ngọt tự nhiên”, anh viết.

Người đàn ông này cũng khẳng định, dù thưởng thức ở Bắc Ninh nhưng anh vẫn thấy món canh cá rô đồng ở đây mang hương vị dân dã như đặc sản Hưng Yên chính gốc.

Ảnh: Anh Maan Ấn Độ