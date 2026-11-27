1. Món cá nào cứng như đá, mất nhiều tháng chế biến để trở thành đặc sản một quốc gia?
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Cá hồi hun khói
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- Cá trích ép0%
- Cá ngừ vằn khô0%
- Cá thu muối0%Chính xác
Cá ngừ vằn khô hay còn gọi là katsuobushi tại Nhật Bản. Cá ngừ vằn sau khi chế biến có hình dạng giống một khúc gỗ, kết cấu rất chắc và thường được nhắc đến như một trong những thực phẩm cứng nhất thế giới.
Tuy nhiên, người Nhật không ăn trực tiếp khối cá này mà dùng dụng cụ chuyên dụng bào thành những lát mỏng, gọi là kezuribushi. Các lát cá mỏng nhẹ, có thể chuyển động theo hơi nóng khi được rắc lên món ăn.
Ảnh: Kochi-fresh
2. Cá ngừ vằn phải trải qua công đoạn đặc biệt nào để trở nên cứng như đá?
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Ngâm nước muối rồi phơi nắng
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- Đông lạnh và sấy ở nhiệt độ thấp0%
- Nấu chín, hun khói, cấy mốc và phơi khô nhiều lần0%
- Ướp đường rồi nướng trên than0%Chính xác
Đáp án là nấu chín, hun khói, cấy mốc và phơi khô nhiều lần. Đầu tiên, cá ngừ vằn được bỏ đầu, nội tạng, lọc thành từng miếng rồi nấu trong nước nóng khoảng 60-90 phút. Sau khi nguội, cá được gỡ xương thủ công.
Các miếng cá tiếp tục được hun khói khoảng 10-20 lần, sau đó cạo sạch lớp bám bên ngoài, cấy loại mốc có lợi rồi phơi dưới nắng. Công đoạn cấy mốc và phơi khô có thể được lặp lại nhiều lần nhằm rút gần hết lượng nước còn lại, đồng thời tạo hương vị đặc trưng.
Ảnh: Japan House
3. Món cá vằn khô (katsuobushi) phiên bản cao cấp có thể mất bao lâu để hoàn thành?
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Khoảng 1 tuần
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- Khoảng 1 tháng0%
- Khoảng 6 tháng0%
- Khoảng 1 năm0%Chính xác
Thời gian chế biến katsuobushi phụ thuộc vào từng loại sản phẩm. Loại cá mới hoàn thành công đoạn hun khói gọi là arabushi, cần khoảng 20 ngày. Loại tiếp tục được cấy mốc và phơi khô gọi là karebushi, mất từ 2 đến 3 tháng.
Riêng honkarebushi, phiên bản cá ngừ vằn khô cao cấp, phải trải qua khoảng 4-5 lần cấy mốc và phơi khô nên cần khoảng 6 tháng mới hoàn thành. Quá trình kéo dài khiến miếng cá mất phần lớn độ ẩm, trở nên cứng và có thể bảo quản lâu hơn.
Ảnh: Umamiinfo
4. Người Nhật thường làm gì với khối cá cứng trước khi đưa vào món ăn?
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Bào thành những lát mỏng
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- Đập nhỏ rồi rang0%
- Ngâm nước cho mềm0%
- Nướng nguyên khối0%Chính xác
Đáp án là bào thành những lát rất mỏng. Do khối cá khô có kết cấu cứng như gỗ, người Nhật truyền thống sử dụng một chiếc hộp bào chuyên dụng gọi là kezuribako, tạo ra những lát cá mỏng và nhẹ.
Trước khi cá bào đóng gói trở nên phổ biến, hộp bào từng là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình Nhật Bản. Ngày nay, bên cạnh dụng cụ thủ công còn có các loại máy bào cơ học hoặc chạy bằng điện.
Ảnh: Sushiuniversity
5. Công dụng quan trọng nhất của những lát cá ngừ khô này là gì?
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Làm nhân bánh truyền thống
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- Nấu nước dùng dashi0%
- Ủ rượu gạo0%
- Cuốn sushi0%Chính xác
Cá ngừ vằn khô được dùng chủ yếu để tạo vị ngọt umami cho nước dùng dashi. Những lát cá ngừ khô được ngâm trong nước nóng cho vị ngọt tự nhiên, kết hợp với tảo bẹ kombu có vị ngọt từ thực vật nấu thành nước dashi, một loại nước dùng nổi tiếng của ẩm thực Nhật, cho vị thanh, đậm đà và hấp dẫn hơn.
Ngoài ra, cá bào katsuobushi còn được rắc trực tiếp lên bánh bạch tuộc takoyaki, đậu phụ lạnh, cơm hoặc rau nướng để tăng hương vị.
Ảnh: Marukome
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