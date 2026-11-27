Chính xác

Cá ngừ vằn khô hay còn gọi là katsuobushi tại Nhật Bản. Cá ngừ vằn sau khi chế biến có hình dạng giống một khúc gỗ, kết cấu rất chắc và thường được nhắc đến như một trong những thực phẩm cứng nhất thế giới.

Tuy nhiên, người Nhật không ăn trực tiếp khối cá này mà dùng dụng cụ chuyên dụng bào thành những lát mỏng, gọi là kezuribushi. Các lát cá mỏng nhẹ, có thể chuyển động theo hơi nóng khi được rắc lên món ăn.

Ảnh: Kochi-fresh