Chính xác

Giò lòng là món ăn xuất hiện ở một vài địa phương miền Bắc như Phú Thọ (Hòa Bình cũ), Thái Nguyên… nhưng phổ biến hơn cả là ở Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ).

Đặc biệt, món giò này thường góp mặt trong mâm cỗ dịp cưới hỏi, giỗ chạp ở một số xã thuộc địa phận huyện Tiền Hải cũ như Đông Lâm, Đông Cơ…

Tuy nhiên, theo người địa phương, không phải ai cũng biết tới món giò lòng vì nó chủ yếu được chế biến và sử dụng theo nhu cầu, sở thích của từng gia đình, không mang tính đại diện cho ẩm thực của một khu vực hay tỉnh thành nào cụ thể.

Nguyên liệu chính của món ăn này gồm phần giò và phần lòng.

Để làm giò ngon, bà con thường chọn phần thịt mông và mỡ vai, lấy ngay khi lợn vừa mổ, thịt còn ấm, sau đó lọc bỏ lớp bì (da) rồi đem xay nhuyễn, nêm một vài gia vị như nước mắm cốt, hạt nêm, mỳ chính, hạt tiêu…

Khi xay, người ta thường đặt ít đá lạnh ở ngoài cối để giữ nhiệt độ ổn định cho thịt, tránh làm thịt bị chín do sức nóng tỏa ra từ máy xay.

Về phần lòng, có nhà chỉ dùng phần dồi và gan nhưng cũng có nhà sử dụng đa dạng hơn, cho thêm lòng non, dạ dày, tràng… tùy sở thích. Các nguyên liệu này sẽ được thái thành miếng nhỏ, sau đó trộn đều với giò sống vừa xay.