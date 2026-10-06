Chính xác

Gọi 1 được 2, đó là món phở hai tô hay còn gọi phở khô Gia Lai, niềm tự hào trong văn hóa ẩm thực của người dân phố núi.

Sở dĩ có tên như vậy là bởi khi gọi một phần phở, thực khách sẽ được phục vụ cùng lúc hai bát, một đựng bánh phở, một đựng nước dùng.

Sợi phở khô Gia Lai khác với những sợi bánh phở thông thường, kích thước nhỏ hơn khoảng 3, 4 lần so với sợi phở Hà Nội, nhìn qua dễ nhầm lẫn với hủ tiếu ở TPHCM.

Sợi phở khô mảnh, dẹt, cứng do đã loại bỏ phần lớn nước trong quá trình phơi khô, nhưng khi chần qua nước nóng lại trở nên mềm, dai.

Khi sợi phở chín, người ta cho vào bát, thêm tóp mỡ, hành phi, hành lá, thịt lợn băm đã tẩm ướp gia vị và xào chín (với phở khô bò) hoặc thịt gà xé (với phở khô gà).

Còn nước dùng món phở này không sử dụng các loại gia vị như quế, hồi, thảo quả mà chỉ dùng nước ninh xương, thêm thịt bò băm nhuyễn, nặn thành viên. Nước dùng phở khô có vị thanh, ngọt nhẹ, ít gia vị nên khi thưởng thức riêng có thể hơi nhạt so với khẩu vị của một số người.