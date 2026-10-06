1. Món phở gọi 1 được 2 là đặc sản ở đâu Việt Nam?
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Lào Cai
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Gọi 1 được 2, đó là món phở hai tô hay còn gọi phở khô Gia Lai, niềm tự hào trong văn hóa ẩm thực của người dân phố núi.
Sở dĩ có tên như vậy là bởi khi gọi một phần phở, thực khách sẽ được phục vụ cùng lúc hai bát, một đựng bánh phở, một đựng nước dùng.
Sợi phở khô Gia Lai khác với những sợi bánh phở thông thường, kích thước nhỏ hơn khoảng 3, 4 lần so với sợi phở Hà Nội, nhìn qua dễ nhầm lẫn với hủ tiếu ở TPHCM.
Sợi phở khô mảnh, dẹt, cứng do đã loại bỏ phần lớn nước trong quá trình phơi khô, nhưng khi chần qua nước nóng lại trở nên mềm, dai.
Khi sợi phở chín, người ta cho vào bát, thêm tóp mỡ, hành phi, hành lá, thịt lợn băm đã tẩm ướp gia vị và xào chín (với phở khô bò) hoặc thịt gà xé (với phở khô gà).
Còn nước dùng món phở này không sử dụng các loại gia vị như quế, hồi, thảo quả mà chỉ dùng nước ninh xương, thêm thịt bò băm nhuyễn, nặn thành viên. Nước dùng phở khô có vị thanh, ngọt nhẹ, ít gia vị nên khi thưởng thức riêng có thể hơi nhạt so với khẩu vị của một số người.
2. Món phở khô có nguyên liệu đặc biệt nào để tạo nên hương vị đặc trưng?
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Giấm hoa quả
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Ngoài các loại rau thơm ăn kèm như giá đỗ, húng quế, xà lách, rau mùi, phở khô không thể thiếu một loại gia vị đặc trưng, tạo nên "linh hồn của món ăn", là tương đen Gia Lai
Đây là loại gia vị làm từ đậu nành lên men, có màu đen và độ sánh, mịn, vị mặn pha chút độ ngọt của đậu nành và hương thơm đặc biệt.
3. Món phở khô Gia Lai từng đạt được giải thưởng nào?
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Sao Michelin
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- Kỉ lục Guiness Việt Nam0%Chính xác
Món ăn này từng được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là một trong 50 món ăn đạt "Giá trị ẩm thực châu Á" năm 2012.
4. Ở Gia Lai có món đặc sản nào “nặng mùi”, nước dùng đen ngòm?
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Bún cua thối
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Bún mắm cua (còn gọi là bún cua thối) là đặc sản ở phố núi Pleiku, Gia Lai. Cách gọi bún cua thối của người dân địa phương giúp phân biệt với bún riêu cua hay các món cua khác, diễn tả thứ mùi khó ngửi đặc trưng của nước dùng chan bún được làm theo cách đặc biệt.
Sau khi mua về, cua được rửa sạch rồi bỏ phần mai, lấy phần thân đem giã nhuyễn để lọc lấy nước. Nước cua tươi được ủ khoảng một ngày đêm để lên men cho đến khi chuyển màu đen và bốc ra mùi nồng thì đem chế biến.
Thoạt nhìn món ăn khi dọn ra, nhiều du khách sẽ cảm thấy không mấy đặc biệt vì bên trong chỉ có bún, ít măng le và da heo chiên giòn kèm hành phi, đậu phộng.
Điểm nhấn chính là phần nước cua đen ngòm được chan cùng.
Khi ăn, thực khách kết hợp bún cua với rau sống, chanh, ớt…
Với người lần đầu thưởng thức, món ăn khó nuốt bởi mùi hôi tỏa ra từ nước cua lên men. Tuy nhiên, nếu ai ăn quen sẽ thấy thú vị.
5. Đặc sản nức tiếng nào ở Gia Lai chấm cùng muối kiến vàng rất ngon?
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Bò một nắng
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Một món ăn mà nhắc đến Gia Lai, mọi người thường nhớ đến là bò một nắng chấm cùng với muối kiến vàng, loại gia vị độc đáo làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn.
Cách làm món bò một nắng này không quá cầu kỳ nhưng phải chọn được loại thịt bò ngon. Đó là loại được chăn thả tự nhiên trên các cánh đồng, thịt săn chắc.
Thịt được thái thành từng miếng to cỡ bằng bàn tay rồi tẩm ướp gia vị. Đây là khâu quan trọng quyết định đến độ ngon của thịt bò vì nếu đậm hay nhạt quá khi nướng sẽ không ngon và không bảo quản được lâu.
Gia vị để ướp thịt bò gồm một chút đường, muối, bột nêm và không thể thiếu được ớt giã nhuyễn.
Miếng thịt sau khi tẩm ướp khoảng một tiếng sẽ ngấm gia vị đem phơi nắng trong vòng một ngày để các thớ thịt se lại, tạo thành màu nâu đỏ hấp dẫn.
Khi ăn, bạn chỉ cần lấy từng miếng thịt đã được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh cho lên bếp than hồng nướng đến khi rám vàng hai mặt.
Món ăn này sẽ tròn vị nếu chấm cùng với muối được chế biến từ loại kiến vàng sống trên cây rừng hay ở các vườn. Sau khi lấy được tổ kiến, người ta đem trụng qua nước ấm cho sạch rồi rang sơ trong chảo, sau đó thêm một chút gia vị như muối, ớt vào giã nhuyễn cùng lá then len - một loại lá rừng.
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