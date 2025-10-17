Chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ Oslo (Na Uy) tới thủ đô Hà Nội chiều muộn ngày 16/10, bộ đôi huyền thoại Secret Garden đã tham dự cuộc gặp gỡ truyền thông vào sáng 17/10 do Báo Nhân Dân cùng IB Group Việt Nam tổ chức để chia sẻ về buổi diễn đặc biệt nhất từ trước đến nay của họ vào tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Secret Garden và BTC Secret Garden Live in Vietnam tại Hà Nội.

Chương trình Secret Garden Live in Vietnam là concert thứ 3 nằm trong khuôn khổ chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng và thực hiện, sau thành công của 2 sự kiện Kenny G Live in Vietnam và Bond Live in Vietnam. Giống như các năm trước, toàn bộ doanh thu từ việc bán vé cho đêm nhạc sẽ dùng cho mục đích thiện nguyện - một mục đích nhân vẫn được BTC duy trì.

Song khác với sự kiện của hai năm trước, nghệ sĩ Kenny G và nhóm nhạc Bond đã từng trình diễn tại Việt Nam, bộ đôi huyền thoại Secret Garden sẽ lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn. Đêm nhạc Secret Garden Live in Vietnam cũng là điểm mở đầu cho tour lưu diễn thế giới của Secret Garden nhân kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nhóm nhạc.

Fionnuala Sherry hào hứng khi lần đầu đến lưu diễn tại Việt Nam.

BTC cho hay đêm diễn của Secret Garden tại Hà Nội được thực hiện theo format chung và đạt tiêu chuẩn quốc tế về sân khấu cũng như âm thanh. Secret Garden sẽ mang đến tuyển tập tác phẩm đã làm nên tên tuổi của họ, được chia thành 3 chủ đề xuyên suốt: thiên nhiên; cảnh đẹp, quan hệ với con người; văn hoá.

Với phong cách sắp đặt sân khấu tinh giản, tôn vinh mạch kể chuyện bằng âm thanh, khán giả Việt Nam sẽ được dẫn dắt qua một hành trình thưởng thức đầy thi vị. Từ những giai điệu “không lời” giàu hình ảnh đến những bản ca lai giữa cổ điển, dân gian Bắc Âu – Celtic, phù hợp với không gian thưởng thức tinh tế của khán giả Việt trong những ngày mùa thu Hà Nội.

Rolf Løvland bất ngờ vì sân khấu Secret Garden tại Việt Nam quá đẹp.

Rolf Løvland của ban nhạc chia sẻ: “Chúng tôi thực sự háo hức cho những buổi biểu diễn tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến đất nước xinh đẹp này và điều đó khiến chúng tôi vô cùng phấn khích. Khi nhóm đăng thông tin về chuyến lưu diễn lên fanpage, chúng tôi thấy nhiều khán giả Việt Nam vào bình luận, gửi lời chào và thể hiện tình yêu với âm nhạc của Secret Garden.

Chính tình cảm nồng hậu đó khiến chúng tôi cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt với khán giả Việt, dù chưa từng gặp mặt. Việt Nam mang lại cho chúng tôi nguồn cảm hứng rất riêng và chúng tôi mong được đền đáp tình cảm ấy bằng những màn trình diễn thật sâu sắc và đáng nhớ".

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam đảm trách phần sân khấu cho show diễn và concept quay MV.

Ông cũng tiết lộ rằng, sau đêm diễn tại Hà Nội, Secret Garden sẽ tiếp tục tour diễn tại các thành phố lớn Trung Quốc trước khi trở về Na Uy, nhưng Việt Nam được chọn làm điểm mở đầu cho tour diễn thế giới kỷ niệm 30 năm sự nghiệp bởi nhóm “cảm nhận được tình cảm nồng hậu và niềm đam mê yêu thích âm nhạc của khán giả Việt”.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết dù BTC đã liên hệ với nhóm cách đây 2 năm nhưng may mắn lần này mới khớp được lịch diễn với Secret Garden. Ông cho biết ngoài 2 buổi diễn tại Việt Nam, nhóm sẽ quay MV tại Ninh Bình - nơi có cảnh đẹp đa dạng và rất phù hợp với âm nhạc của nhóm nhưng chưa tiết lộ tác phẩm nào sẽ được lựa chọn để quay MV.

Ông Lê Quốc Minh tiết lộ đã hỏi các nghệ sĩ có biết nhiều người Việt Nam yêu thích âm nhạc của mình không và Secret Garden nói đã biết điều này từ lâu. Các nghệ sĩ đã đọc tin về tình hình bão lũ ở Việt Nam khi ở Na Uy và họ vui vì biết chương trình sẽ chuyển toàn bộ doanh thu cho các hoạt động thiện nguyện.

Fionnuala Sherry của nhóm chia sẻ: "Tôi rất vinh dự tới Việt Nam lần đầu tiên. Chúng tôi biết có khán giả Việt Nam đã nghe nhạc của chúng tôi 10-15 năm rồi và chúng tôi tin đây là dịp vinh dự để chúng tôi tới đây và muốn gửi lời chào tới các khán giả".

Ông Lê Quốc Minh cho biết muốn mời Secret Garden đến Việt Nam từ 2 năm trước.

Rolf Løvland hé lộ Secret Garden Live in Vietnam sẽ là chương trình độc nhất vô nhị có sự kết hợp những ca khúc mới với những ca khúc khán giả đã quen thuộc của nhóm như: Nocturne, Songs From A Secret Garden. Ông cũng gửi lời cảm ơn đạo diễn Phạm Hoàng Nam vì đã mang tới một sân khấu tuyệt đẹp và ăn nhập với âm nhạc của Secret Garden.

Fionnuala Sherry cho biết với 13 album và hơn 150 bản ghi âm, mỗi lần biểu diễn của nhóm đều khác biệt bởi cảm xúc luôn biến đổi nên không lần trình diễn nào của họ giống nhau và chính khán giả là động lực để mang tới những cảm xúc mới lạ cho Secret Garden trong mỗi lần diễn.

Secret Garden tặng đàn cho BTC.

Chị cho rằng cuộc sống giờ bận rộn, mọi người bị căng thẳng và tập trung vào thiết bị điện tử, mạng xã hội quá mức mà không nghĩ tới bản thân. Vì vậy, Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn qua âm nhạc của nhóm.

Ông Nguyễn Thuỳ Dương - Chủ tịch IBGroup Vietnam cho biết khi đón Secret Garden ở sân bay ông chỉ mong các nghệ sĩ thật khỏe mạnh vì họ không có nhiều thời gian, tối 18/10 diễn show chính hơn 30 bài, tối 19/10 là private show, ngày 20 quay MV tại Ninh Bình rồi ngày 21/10 Secret Garden sẽ bay sang Trung Quốc tiếp tục lưu diễn. Thêm vào đó, thay vì 2 tấn thiết bị đi theo show diễn được chuyển tới Hà Nội trước nhiều ngày theo kế hoạch thì lần này thiết bị được gửi theo cùng chuyến bay của nhóm từ Na Uy tới Hà Nội.

Ông Nguyễn Thuỳ Dương trao đổi với Rolf Løvland.

Tại sự kiện họp báo sáng 17/10, Secret Garden đã mang tới cây đàn violin mà thành viên Fionnuala Sherry từng chơi để tặng cho BTC “Good Morning Vietnam" với mục đích thiện nguyện.

Ảnh: BTC