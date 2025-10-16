2 thành viên Secret Garden đội nón lá do BTC tặng khi đến sân bay Nội Bài.

Hai nghệ sĩ tươi cười trước ống kính ống viên và vẫy chào người hâm mộ rồi trở về khách sạn, sẵn sàng cho buổi gặp mặt báo chí vào sáng 17/10 và đêm diễn tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Hà Nội - Việt Nam là điểm mở màn cho tour lưu diễn thế giới diễn kỷ niệm 30 năm thành lập nhóm. Secret Garden Live in Vietnam nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam do Báo Nhân dân và IB Group Vietnam khởi xướng nhằm mang tới cho công chúng Việt Nam âm nhạc đỉnh cao của các nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng thế giới, đồng thời lan toả giá trị văn hoá, lịch sử của đất nước Việt Nam ra với thế giới. Sau huyền thoại Kenny G và tứ tấu Bond, Secret Garden là tâm điểm của chương trình Good Morning Vietnam số 3.

BTC đón và tặng hoa cho các nghệ sĩ ở sân bay chiều nay.

Dù hiếm khi đi lưu diễn nhưng hai nghệ sĩ Fionnuala Sherry và Rolf Løvland không giấu được sự háo hức và tinh thần phấn chấn khi lần đầu đến Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu. Hai nghệ sĩ chọn trang phục giản dị nhưng nổi bật khi di chuyển sang Việt Nam và tỏ ra rất thân thiện và vui vẻ.

Đón các nghệ sĩ ở sân bay là ông Tony Nguyễn - Giám đốc Quan hệ Quốc tế của IB Group Việt Nam. BTC đã mang chiếc nón lá Việt Nam có vẽ tay thủ công các thắng cảnh, thiên nhiên Việt Nam cùng tên sự kiện Secret Garden Live in Vietnam ra sân bay để tặng 2 nghệ sĩ. Đến Việt Nam lần này ngoài 2 thành viên Fionnuala Sherry và Rolf Løvland còn có cả dàn nhạc. Do vậy BTC cũng chu đáo tặng các thành viên dàn nhạc dây vòng nón lá thủ công của Việt Nam khiến các nghệ sĩ đến từ châu Âu vô cùng thích thú.

Các nghệ sĩ thích thú khi được tặng món quà đặc trưng của Việt Nam khi tới Hà Nội.

Nghệ sĩ Rolf Løvland hào hứng chia sẻ: "Chúng tôi rất mong chờ các buổi diễn tới tại Việt Nam. Chúng tôi chưa từng đến đây nên thực sự cảm thấy vô cùng háo hức".

Ngay sau khi đặt chân tới sân bay, các nghệ sĩ được BTC đưa về một khách sạn hạng sang ở Hà Nội để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc gặp báo chí sáng 17/10 cũng như công tác tổng duyệt và đêm diễn. Theo tiết lộ của BTC chương trình, sân khấu Secret Garden Live in Vietnam sẽ là một trong những sân khấu lớn nhất và đẹp nhất của nhóm.

Ngay sau đó Secret Garden lên xe của BTC di chuyển về khách sạn.

Secret Garden sẽ biểu diễn khoảng 30 bài trải dài trong 30 năm sự nghiệp của mình. Các tác phẩm bất hủ cùng với sân khấu lung linh huyền ảo, tôn vinh mạch kể chuyện bằng những thanh âm giàu cảm xúc, những giai điệu trữ tình, lãng mạn được hoà âm giữa phong cách cổ điển, dân gian Bắc Âu – Celtic sẽ được lan toả trong tiết trời thu Hà Nội.

Dù BTC vẫn giấu kín nhạc mục của chương trình để tạo bất ngờ vào phút chót cho khán giả nhưng chắc chắn fan Việt sẽ được nghe trực tiếp những bản nhạc đậm dấu ấn của Secret Garden mà tiêu biểu nhất có lẽ là Songs From A Secret Garden - nhạc phẩm kinh điển được lấy làm chủ đề album đầu tiên của họ ra mắt tròn 3 thập kỷ trước. Như thường lệ, sau đêm diễn, 2 thành viên ban nhạc sẽ tham gia sự kiện ký tặng trên poster cho người hâm mộ.

Secret Garden Live in Vietnam diễn ra vào 19h30 ngày 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam diễn ra thường niên do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng.

Ảnh: BTC