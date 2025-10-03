Tối 3/10, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 đã diễn ra, vinh danh 5 tác phẩm, công trình và cá nhân tiêu biểu.

Ông Nguyễn Thiện Thuật - Tổng Biên tập báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, giải thưởng tiếp tục là nơi tôn vinh những trái tim, khối óc và bàn tay đã, đang và sẽ cống hiến cho Hà Nội. Mỗi tác phẩm, mỗi công trình, mỗi sáng kiến được vinh danh là minh chứng cho tình yêu bất diệt với Thủ đô.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN trao Giải thưởng Lớn tới nhạc sĩ Trần Tiến.

Kết quả Ban tổ chức đã trao: Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội: Nhạc sĩ Trần Tiến, với nhiều ca khúc khắc họa sâu đậm mạch nguồn văn hóa sông Hồng, phố cổ, xứ Đoài, góp phần đưa Hà Nội trở thành biểu tượng văn hóa trong âm nhạc Việt Nam.

Trần Tiến là một trong những nhạc sĩ để lại dấu ấn đặc biệt trong âm nhạc Việt Nam đương đại. Sáng tác của ông mang cá tính phóng khoáng, giàu ngẫu hứng nhưng luôn neo đậu ở chiều sâu ký ức và văn hóa. Với Trần Tiến, Hà Nội không chỉ là địa danh mà còn là không gian tuổi thơ, là sông Hồng, phố cổ, xứ Đoài - những mạch nguồn nuôi dưỡng cảm hứng nghệ thuật.

Trong Ngẫu hứng phố, ông khắc họa một Hà Nội rất đời thường: bia hơi vỉa hè, ngô nướng, bạn bè tuổi thơ… Còn Phố nghèo lại chậm rãi, trầm mặc, gợi nhớ mái ngói nâu, lá bàng đỏ, tiếng còi ga cũ - những chi tiết nhỏ nhưng đượm nỗi nhớ. Ở Mặt trời bé con, ký ức tuổi thơ Hà Nội hiện lên qua câu chuyện cô bé nghèo, gợi lại chính tuổi thơ đầy mơ ước của ông bên Nhà hát Lớn.

Nếu phố gợi ký ức thị dân, thì Ngẫu hứng sông Hồng nâng dòng sông thành biểu tượng văn hóa, hòa quyện dân ca Bắc Bộ, tạo nên bản nhạc vừa phóng khoáng vừa giàu tính sử thi. Với Quê nhà, ông đưa người nghe về xứ Đoài thấm đẫm nỗi nhớ, nơi ca dao, hát ru và hình ảnh làng quê hòa quyện thành tiếng lòng sâu thẳm.

Nhìn lại, "tam giác văn hóa" sông Hồng - phố cổ - xứ Đoài đã định hình diện mạo Hà Nội trong nhạc Trần Tiến. Nhờ vậy, Hà Nội không chỉ hiện lên như một thành phố, mà thành biểu tượng văn hóa sống động, vừa truyền thống vừa hiện đại.

Nhạc sĩ từng tâm sự: "Hà Nội là mẹ tôi, là chị tôi, là bạn bè tuổi thơ tôi. Bao nhiêu điều cần nói, tôi đã gửi vào những bài hát hết rồi".

Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội (2 giải): Loạt tranh về Hà Nội của họa sĩ Phạm Bình Chương trong 20 năm "xuống phố" và vở nhạc kịch Lửa từ Đất (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam).

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự và nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám Khảo trao Giải Tác phẩm cho loạt tranh về Hà Nội của họa sĩ Phạm Bình Chương trong 20 năm "xuống phố".

Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội: Trung tâm Triển lãm Việt Nam, công trình được coi là kỳ quan kiến trúc mới, biểu tượng mới của Thủ đô.

Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội: Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (Tây Hồ).