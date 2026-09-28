Trên nền nhạc sôi động, các thầy cô Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội hào hứng nhún nhảy với những động tác uyển chuyển. Màn đồng diễn góp phần khuấy động không khí đêm hội chào đón tân sinh viên.

Video ghi lại hình ảnh tại một sự kiện diễn ra cuối tuần qua đang lan truyền trên mạng xã hội. Đây là một tiết mục trong chương trình “Chào Ngoại ngữ 2026: Trăng hội muôn sắc” dành cho tân sinh viên khóa QH.2026, do Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

TS Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, tiết mục là món quà mà thầy cô dành tặng các tân sinh viên, qua đó thể hiện tinh thần nhiệt huyết và sự gắn kết trong văn hóa của trường.

“Gần 2 tháng qua, sau những giờ giảng dạy, các thầy cô, cán bộ phòng ban của trường đã tích cực luyện tập. Đây cũng là minh chứng rõ nét của văn hóa nhà trường - nơi mỗi nỗ lực, cho dù nhỏ nhất, đều được trân quý”, ông Minh nói và mong các sinh viên có những kỷ niệm đáng nhớ khi học tại trường.

TS Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội cùng ban giám hiệu và các giảng viên trong tiết mục chào tân sinh viên. Ảnh: ULIS

Chia sẻ thêm với VietNamNet, đại diện nhà trường cho hay tiết mục không chỉ góp phần tạo không khí sôi nổi mà còn thể hiện sự gần gũi giữa thầy cô và sinh viên.

Chương trình còn có các hoạt động chào đón tân sinh viên, vinh danh, trao học bổng và giao lưu với nghệ sĩ khách mời.

Các khách mời giao lưu cùng tân sinh viên. Ảnh: ULIS

Chương trình năm nay còn có sự tham gia biểu diễn, giao lưu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.

“Sự xuất hiện của các nghệ sĩ không chỉ tạo điểm nhấn cho đêm hội mà còn thể hiện sự quan tâm của thầy cô và ban tổ chức dành cho những thành viên mới của trường; qua đó mang đến cho các tân sinh viên những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đầu là thành viên của trường”, đại diện nhà trường chia sẻ.