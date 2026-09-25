Theo đó, danh mục các phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng trong năm tuyển sinh 2027 gồm:

TT MÃ SỐ TÊN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 1 100 Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2 101 Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề 3 200 Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 4 201 Sử dụng kết quả học tập cấp trung học nghề (học bạ) 5 300 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) 6 401 Sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh chung của các cơ sở đào tạo 7 402 Sử dụng kết quả kỳ thi riêng của cơ sở đào tạo 8 490 Sử dụng các chứng chỉ quốc tế đủ điều kiện 9 500 Sử dụng phương thức kết hợp 10 600 Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT chương trình nước ngoài 11 700 Sử dụng phương thức khác

Như vậy, số lượng các phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng năm 2027 giảm 8 so với năm 2026 (năm 2026 có 19 phương thức xét tuyển).

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, trong giai đoạn 2022-2026, các điều chỉnh về tuyển sinh như bỏ xét tuyển sớm, quy đổi tương đương, giới hạn số phương thức, quy định ngưỡng đầu vào và mức điểm cộng tối đa đã tạo chuyển biến tích cực. Đặc biệt, với các kỳ thi có bảng quy đổi chính thức, khoảng cách điểm với kênh thi tốt nghiệp THPT đã giảm từ 2,6 xuống 1,2 điểm.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Phạm Công

Tuy nhiên, sự tương đương chưa đồng đều, thống kê cho thấy trên 40% số chương trình đào tạo sử dụng từ 2 phương thức vẫn có biên độ chênh lệch từ 3 điểm trở lên.

Vì vậy, dự thảo tập trung vào 4 nhóm điều chỉnh: Giảm và chuẩn hóa phương thức xét tuyển; không sử dụng điểm cộng ngoài điểm ưu tiên theo chính sách; xác định rõ nguồn tuyển và ngưỡng đầu vào; hoàn thiện điều kiện dự tuyển liên thông từ trung học nghề, trung cấp, cao đẳng lên đại học.

Dự thảo đồng thời yêu cầu chuẩn hóa độ lệch giữa các tổ hợp, tăng khai thác dữ liệu đã có và không yêu cầu thí sinh nộp lại giấy tờ, chứng chỉ có trên hệ thống.

“Tinh thần xuyên suốt là tuyển sinh phải đi cùng chuẩn chất lượng, dữ liệu kiểm chứng được và trách nhiệm giải trình. Thí sinh được giảm gánh nặng theo dõi quá nhiều cách xét tuyển, nhưng vẫn được sử dụng các kết quả học tập, thi và chứng chỉ phù hợp theo quy định của từng phương thức”, ông Thảo nói.