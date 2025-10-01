Ngày 1/10 tại Hà Nội, Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Ánh sáng số (DLA) tổ chức ra mắt cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Anh Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường.

Ấn phẩm gồm 58 bức chân dung và câu chuyện của những người phụ nữ đang sống chung với ung thư vú, trong đó có 56 thành viên của Mạng lưới Phụ nữ kiên cường cùng 2 khách mời đặc biệt: Phan Vũ Diễm Hằng - Trưởng nhóm thiện nguyện ONG CHĂM và ca sĩ Hồng Nhung. Cả hai đều là bệnh nhân ung thư vú, đồng hành trong hành trình chia sẻ niềm tin và nghị lực.

Những nhân vật trong sách ảnh được tặng sách.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Hoàng Thu Hà, Chủ nhiệm Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường nhấn mạnh: "Điều làm nên giá trị đặc biệt của cuốn sách không chỉ nằm ở nghệ thuật nhiếp ảnh hay những trang in đẹp đẽ mà chính là sức mạnh tinh thần mà nó gửi gắm. Qua từng bức ảnh, từng câu chuyện, độc giả bắt gặp 58 nụ cười chứa chan niềm tin, nơi nỗi đau biến thành nghị lực, nước mắt hóa thành nụ cười".

Mỗi bức ảnh trong sách được thực hiện miễn phí bởi các nhiếp ảnh gia thuộc Câu lạc bộ Nhiếp ảnh DLA, khắc họa vẻ đẹp rạng rỡ, tinh thần lạc quan và nghị lực vượt khó của từng nhân vật. Đi kèm với đó là 58 câu chuyện song ngữ Việt - Anh, mộc mạc nhưng xúc động, tái hiện hành trình đối diện và vượt qua nghịch cảnh.

Ấn phẩm sẽ được gửi tặng tới các bệnh viện ung bướu trên cả nước với hy vọng trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng.

Trong cuốn sách ảnh, ngoài việc chia sẻ hành trình điều trị ung thư, ca sĩ Hồng Nhung còn gửi thông điệp đến tất cả các chị em: "Hãy yêu bản thân, bằng cách đi tầm soát ung thư sớm, đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Vì ung thư vú nếu chị em phát hiện sớm thì hoàn toàn có thể chữa khỏi".

Nữ ca sĩ cũng gửi lời động viên tới những phụ nữ cũng đang điều trị ung thư như mình: "Cùng với nhau, chúng ta sẽ vượt qua".

Hồng Nhung.

Ra đời từ năm 2014, Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường được thành lập bởi chính những bệnh nhân ung thư vú, hoạt động theo sứ mệnh cựu binh dìu dắt tân binh - người đi trước hỗ trợ người đi sau cả về kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần. Sau 11 năm phát triển, mạng lưới đã có 27 câu lạc bộ tại 27 tỉnh, thành với hơn 1.500 thành viên. Ngoài việc đồng hành cùng bệnh nhân, mạng lưới còn tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về ung thư vú, triển lãm ảnh, xuất bản sách và hỗ trợ y tế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Sự ra đời của Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường tiếp nối hành trình nhân văn ấy như một minh chứng sống động rằng ung thư không thể lấy đi khát vọng sống, mà ngược lại khơi dậy bản lĩnh và sức mạnh nơi những người phụ nữ kiên cường.