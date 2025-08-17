Con sam biển (còn gọi là cua móng ngựa) là loài giáp xác có thân tròn dẹt, thoạt nhìn giống chiếc mũ sắt. Mai sam dày và cứng như vỏ cua, dưới bụng ẩn 4 mắt và 16 chân. Đuôi có gờ với đầu nhọn hình tam giác rất đặc trưng.

Sam thường sống thành cặp, xuất hiện nhiều vào mùa sinh sản từ tháng 4 đến tháng 8, cũng là lúc thịt chắc, ngon nhất. Sam phân bố nhiều ở Cát Bà (Hải Phòng), Hạ Long và Quảng Yên (Quảng Ninh). Sam ở Hạ Long nổi tiếng ngon, hút thực khách.

Sam là sản vật đặc trưng ở vùng biển Quảng Ninh. Ảnh: Sang Doan Dang

Ở Hạ Long, người dân thường ăn sam theo 2 cách. Một là, vào nhà hàng gọi sam 7 món, gồm canh tiết sam, thịt sam xào măng, chân sam xào chua ngọt, đùi sam rán, chả sam, trứng sam ép và miến sam với giá 1,3-1,8 triệu/cặp (tùy thời điểm và kích cỡ). Hai là, thưởng thức quà vặt từ chả sam, chân sam, được bày bán ở vỉa hè.

Trong đó, hình thức ăn thứ 2 được người dân bản địa ưa chuộng hơn cả vì giá thành phải chăng, phù hợp ăn một mình hoặc theo nhóm.

Quán chả sam, chân sam chua ngọt của chị Thu. Ảnh: Phan Cảnh

Nổi tiếng nhất là quán chị Nguyễn Thị Thu ở ngõ chợ Hạ Long 1. Dù chỉ là quán vỉa hè, không biển hiệu, với 3-4 chiếc bàn nhựa cùng 2 thùng nguyên liệu, song nơi đây đông khách suốt nhiều năm.

Quán chuyên phục vụ các món từ sam như chả sam, chả trứng sam và đặc biệt là chân sam chua ngọt. Khi khách đến và gọi món, chị Thu mới bắt đầu múc thức ăn ra bát nhỏ, phục vụ thêm đồ ăn kèm như quẩy mềm, rau thơm.

Quán không có biển hiệu. Nguồn: Nguyen Cong Vinh Food

Chân sam chua ngọt là món ăn “thương hiệu” và đắt khách nhất ở quán của chị Thu, được chế biến theo kiểu xúp, có độ sền sệt. Món này dễ ăn, có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt, kết hợp cùng quẩy mềm càng ngon.

Chủ quán bật mí, món ăn được lòng thực khách có lẽ là nhờ phần nước xúp đặc sánh nấu từ thịt sam biển, nêm nếm theo bí quyết riêng.

Ngoài chân sam, thực khách có thể gọi riêng chả sam chấm mắm hoặc để lẫn chả sam, chả trứng sam với xúp chân sam. Mỗi món lại có hương vị thơm ngon riêng.

Món chân sam chua ngọt có độ sền sệt, ăn kèm quẩy mềm và rau thơm

Cách ăn chả sam và chân sam “đúng điệu” là nhâm nhi từng miếng nhỏ, mút phần thịt trong chân sam, rồi nhúng quẩy mềm vào nước xúp sền sệt, ăn kèm các loại rau thơm như diếp cá, húng bạc hà, lá mơ để cân bằng hương vị, tránh ngấy.

Điểm thú vị là món ăn chỉ bán trong bát nhỏ cỡ bát nước chấm. Người bán giải thích, khẩu phần nhỏ để thực khách không bị no, tránh ảnh hưởng bữa tối; đồng thời phù hợp cho những ai sợ dị ứng có thể thử ít một. Chính vì vậy, nhiều khách quen thường gọi liền 2–3 bát mà vẫn thấy thòm thèm.

Món chả sam, chân sam chua ngọt được phục vụ trong bát nhỏ

Ở Hạ Long, chả sam và xúp chân sam chua ngọt còn được gọi vui là “quà chiều xa xỉ”. Một bát nhỏ giá khoảng 60.000 đồng – mức giá được cho là hợp lý vì sam vốn là hải sản đắt tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức bởi quán chỉ bán từ 16h và thường hết sạch sau 1–2 tiếng.

Chưa kể, thịt sam có tính hàn nên những người cơ địa dễ dị ứng hoặc bị lạnh bụng không nên thưởng thức các món này.