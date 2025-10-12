Báo VietNamNet trao tiền hỗ trợ lũ lụt ở Nghệ An:

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp bà con vùng lũ thêm vững tin vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Vi Mỹ Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An trao tận tay bà Lê Thị Quế (bản Thạch Dương, xã Tương Dương) quà hỗ trợ. Ảnh: Thanh Hải

Từ tháng 7/2025 đến nay, Nghệ An liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão và hoàn lưu sau bão, gây thiệt hại nặng nề cho người dân, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tương Dương, Kỳ Sơn.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, ngày 24/7, Báo VietNamNet đã phát động chương trình “Cùng Báo VietNamNet ủng hộ người dân vùng lũ Nghệ An”. Chương trình kêu gọi bạn đọc, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai.

Sau thời gian vận động, chương trình đã nhận được sự chung tay, đồng hành của đông đảo bạn đọc và doanh nghiệp trong cả nước, thể hiện tấm lòng nhân ái hướng về miền Trung thân yêu.

Những ngôi nhà ở xã Mỹ Lý bị cuốn trôi, tan hoang sau mưa lũ. Ảnh: Thanh Hải

Cầm trên tay số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng, bà Lê Thị Quế, ở bản Thạch Dương, xã Tương Dương, xúc động nói:

“Trận lũ cuối tháng 7 đã cuốn trôi sạch ngôi nhà của chúng tôi. Hai mẹ con phải dựng tạm túp lều bên đường để ở. Nay nhận được sự hỗ trợ của Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng bạn đọc Báo VietNamNet, tôi mừng lắm. Có thêm chút kinh phí, mẹ con tôi sẽ cố gắng dựng lại mái nhà, ổn định cuộc sống.”

Cùng cảnh ngộ, gia đình ông Lương Văn Tý ở bản Vẽ, xã Yên Na, cũng mất toàn bộ nhà cửa sau đợt mưa lũ tháng 7/2025. Không còn nơi trú ngụ, cả gia đình phải tá túc tạm tại khu công trường cũ của công trình Thủy điện Bản Vẽ.

“Ở tạm thì bất tiện lắm, trời mưa gió lạnh, lại lo sợ không an toàn. Giờ có khoản tiền hỗ trợ này, chúng tôi sẽ cố gắng vay mượn thêm để dựng lại nhà, có nơi che nắng che mưa cho con cháu,” ông Tý chia sẻ.

Đại diện Báo VietNamNet cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An trao quà hỗ trợ ông Lương Văn Tý ở bản Vẽ, xã Yên Na. Ảnh: Thanh Hải

Trong đợt này, Báo VietNamNet cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An đã trao tổng số tiền 550 triệu đồng hỗ trợ cho 45 hộ dân tại 5 xã miền Tây gồm: Tương Dương, Yên Na, Mỹ Lý, Hữu Khuông, Nhôn Mai, đồng thời hỗ trợ 100 triệu đồng để sửa chữa phòng ở cho học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Nhôn Mai.

Cụ thể, mỗi hộ được hỗ trợ 10 triệu đồng, gồm: xã Tương Dương 5 hộ, xã Mỹ Lý 20 hộ, xã Nhôn Mai 10 hộ, xã Hữu Khuông 5 hộ và xã Yên Na 5 hộ.

Phát biểu tại buổi trao quà hỗ trợ, ông Vi Mỹ Sơn – Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với bà con vùng lũ: “Thiệt hại do thiên tai gây ra rất lớn, hàng trăm hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa, tài sản và sinh kế. Chúng tôi mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân hảo tâm sẽ luôn đồng hành, chia sẻ cùng bà con trong quá trình khắc phục hậu quả”.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng chính quyền xã Yên Na, thăm, động viên gia đình ông Lương Văn Tý ở bản Vẽ. Ảnh: Thanh Hải

Trước đó, hoàn lưu các cơn bão số 3, 5 và 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Nghệ An: bão số 3 thiệt hại 3.550 tỷ đồng, bão số 5 hơn 1.390 tỷ đồng, và bão số 10 khoảng 1.426 tỷ đồng. Nhiều xã vùng cao như Mỹ Lý, Nhôn Mai, Hữu Khuông, Tương Dương, Mường Xén, Tam Quang… là những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Những phần quà mà Báo VietNamNet cùng các đơn vị đồng hành mang đến tuy chưa thể bù đắp hết mất mát, nhưng là nguồn động viên quý giá, thể hiện tấm lòng sẻ chia, nghĩa tình của bạn đọc cả nước hướng về đồng bào vùng lũ, tiếp thêm niềm tin để bà con kiên cường vượt qua khó khăn, xây dựng lại cuộc sống mới.

Thanh Hải