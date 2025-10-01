Chưa đầy một tháng, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng nhiều tỉnh lân cận liên tiếp hứng chịu hai cơn bão số 5 (Kajiki) và bão số 10 (Bualoi) với sức gió giật trên cấp 12, mưa lớn kéo dài. Sức tàn phá khủng khiếp ấy đã khiến nhiều người dân lâm cảnh màn trời chiếu đất, cơ sở sản xuất, hoa màu tiêu tan.

Chồng mất, con ở xa, chỉ trong vòng 1 tháng, bão đã 2 lần làm tốc mái nhà, bà Võ Thị Tình (xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) oà khóc bất lực. Ảnh: T.L

Theo thống kê, riêng cơn bão số 10 đã khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương và mất tích. Hơn 105.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng; hàng nghìn héc ta hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi; trường học, trạm y tế, công trình giao thông, thủy lợi hư hại nặng nề.

Phía sau những con số ấy là những nỗi đau, là cuộc sống bị đảo lộn của hàng nghìn người dân vùng rốn bão.

Giữa đống đổ nát, có những câu chuyện khiến ai nghe cũng nghẹn ngào. Ở Hà Tĩnh, người phụ nữ đơn thân Võ Thị Tình (50 tuổi, trú xã Kỳ Khang) oà khóc như đứa trẻ. Chỉ trong một tháng, mái nhà của bà hai lần bị bão tốc tung. Bão số 5 vừa dứt, vừa chắp vá xong mái nhà thì cơn bão số 10 lại đến, bà Tình chỉ chỉ còn biết ôm mặt khóc than.

Anh Nguyễn Hữu Sỹ (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đau lòng khi nhìn đống gà chết do cơn bão số 10 quần thảo. Ảnh: Thanh Hải

Tại Nghệ An, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Sỹ, chị Nguyễn Thị Dung (xã Diễn Châu) không còn nước mắt để khóc. Bao nhiêu vốn đầu tư trại gà hàng vạn con, nay chỉ còn lại đống xác gà chết la liệt, mái che bay sạch, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng sau bão số 10. Trước đó, cơn bão số 5 cũng đã lấy đi của họ hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ mất mát trong sản xuất, nhiều trường học ở vùng ven biển Hà Tĩnh, Nghệ An cũng tan hoang. Tại Lộc Hà, Kỳ Anh, Quỳnh Lưu, Diễn Châu…, gió bão đã thổi bay mái tôn, cửa sổ, bàn ghế, sách vở. Hàng trăm học sinh phải học nhờ trong những căn phòng tạm. Đối diện với cảnh trường lớp tan hoang sau bão, nỗi lo lắng in hằn trong ánh mắt thầy và trò.

Trường Tiểu học Thạch Khê (Hà Tĩnh) tan hoang sau cơn bão số 10. Ảnh: CTV

Người dân miền Trung vốn nổi danh kiên cường, quen chống chọi với thiên tai, nhưng chuỗi bão lũ liên tiếp trút xuống khiến họ lâm vào cảnh sức cùng, lực kiệt. Tài sản mất trắng, tinh thần kiệt quệ, lúc này họ cần lắm những tấm lòng thơm thảo hỗ trợ, chia sẻ để có thêm nguồn lực vực dậy sau thiên tai.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nghĩa đồng bào cao cả, Báo VietNamNet kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước, chung tay hỗ trợ người dân miền Trung sau sự cố thiên tai thảm khốc vừa qua.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ người dân miền Trung sau bão số 10 1. Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X 2. Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081

