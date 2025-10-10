Mỗi một sự giúp đỡ đến với đồng bào vùng lũ sẽ tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống.

Sau khi các tỉnh miền Trung hứng chịu liên tục 2 cơn bão lớn khiến nhà cửa, trường học, hoa màu tan hoang, thì mưa lũ tràn vào các tỉnh miền Bắc như Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang… đã tàn phá tài sản, nhà cửa khiến nhiều người dân điêu đứng.

Lũ lớn tràn khiến nhiều địa phương ở Thái Nguyên chìm trong biển nước. Mức nước lũ đã vượt đỉnh lịch sử bão Yagi năm 2024.

Những ngày qua, người dân cả nước vẫn đang hướng về miền Bắc. Hình ảnh tang thương trong các vụ sạt lở, nước lũ mênh mông nhấn chìm làng mạc, nhà cửa…. Những lời kêu cứu tràn khắp các trang mạng xã hội khiến ai ai cũng vô cùng xót xa.

Với tinh thần tương thân tương ái, Báo VietNamNet đã phát động kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hướng về người dân vùng thiên tai, lũ lụt với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no” để sẻ chia, giúp đỡ người dân chịu thiệt hại sau bão lũ.

Trưa 9/10, nhiều nơi tại tỉnh Thái Nguyên vẫn còn chìm trong nước lũ.

Sau khi phát động chương trình kêu gọi, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã chung lòng góp sức. Đến nay, Báo đã nhận được hơn 100.000.000 đồng từ bạn đọc gửi về quỹ Báo giúp đỡ người dân vùng bão, lũ.

Lũ bất ngờ tràn về trong đêm khiến người dân không kịp trở tay. Ảnh: Phạm Hải

Báo VietNamNet tiếp tục kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc cùng các nhà hảo tâm chia sẻ với người dân vùng bão lũ. Mỗi một sự giúp đỡ đến với đồng bào vùng lũ sẽ tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ người dân vùng thiên tai lũ lụt 1. Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X 2. Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081

Báo VietNamNet