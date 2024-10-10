Động thái Hà Nội "cởi trói" cho quyền lưu thông của xe bán tải được công bố tối 30/4 đã nhận được các ý kiến đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp sản xuất ô tô tại Việt Nam.

Cụ thể, theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành ngày 30/4/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/2026 về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn, “các loại xe ô tô tải pickup được phép hoạt động 24/24h”. Đây là thay đổi quan trọng nhất đáp ứng mong mỏi của cộng đồng người dùng xe bán tải. Quy định này được bổ sung ở điểm g, khoản 2, Điều 5 về thời gian hoạt động của các loại phương tiện trong phạm vi hạn chế.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Ford Việt Nam đánh giá: "Quyết định số 52 của UBND TP Hà Nội tạo thuận lợi cho các loại xe ô tô tải pickup được lưu thông 24/24, có hiệu lực ngay tại thời điểm ban hành là chính sách đem lại sự yên tâm cho người sử dụng trong nhu cầu đi lại và công việc hằng ngày".

“Chính phủ và các cơ quan liên quan đã kịp thời thấu hiểu, phản hồi bằng những hướng dẫn và điều chỉnh phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người sử dụng xe bán tải (pickup), thể hiện nỗ lực đồng bộ, nhất quán trong triển khai chính sách giữa trung ương và địa phương”, Ford Việt Nam nhấn mạnh.

Hãng xe Mỹ bày tỏ sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng và các nhà sản xuất ô tô khác nhằm thúc đẩy các giải pháp hài hòa giữa mục tiêu quản lý đô thị và nhu cầu thực tế của người sử dụng xe tải pickup – từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các gia đình sử dụng xe cho cả công việc và sinh kế.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất này cũng mong muốn thời gian tới, Bộ Xây dựng cùng các địa phương rà soát tổ chức giao thông, có đối chiếu quy định về các biển báo, loại phương tiện, kích thước, trọng tải, khối lượng chuyên chở của phương tiện, v.v… để điều chỉnh, bổ sung báo hiệu kịp thời, để xe tải pickup được tham giao giao thông như từ trước tới nay, đáp ứng mục tiêu kép, vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ với VietNamNet, Toyota Việt Nam cũng cho biết nỗ lực cùng VAMA và các doanh nghiệp sản xuất ô tô khác tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước để tìm giải pháp phù hợp cho người dùng xe bán tải.

Trước đó, Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội đưa ra quy định “các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau” khi vào nội đô đã gây tranh cãi lớn khi hầu hết các loại xe bán tải hiện nay đều thuộc nhóm đối tượng bị hạn chế lưu thông này.

Theo phân loại trong Thông tư 53, các mẫu xe bán tải hiện nay đa phần đều thuộc nhóm ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn xe trên 2 tấn, đặc biệt là nhóm "ô tô tải pickup cabin kép",

Việc Hà Nội cho phép xe bán tải hoạt động toàn thời gian trong nội đô đồng nghĩa xe bán tải có thể hiểu được lưu thông như ô tô con.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, số liệu của VAMA (Ford, Isuzu, Mitsubishi, Toyota, Thaco) trong 5 năm gần nhất từ 2021- 2025 cho thấy, số lượng xe pickup bán ra tại Hà Nội là 14.704 xe bao gồm cả ô tô con pickup và ô tô tải pickup. Sở Xây dựng cho rằng, trên cơ sở khảo sát thực tế, xe ô tô tải pickup có khối lượng và kích thước tương tự xe ô tô con và số lượng tham gia giao thông không nhiều so với cơ cấu phương tiện xe ô tô con khác, tác động không lớn đến ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố trong khung giờ cao điểm.

Trong diễn đàn "Có nên cấm xe bán tải vào nội đô như xe tải?" của VietNamNet đăng tải cuối tháng 3, nhiều bài viết của các độc giả cũng bày tỏ mong muốn UBND TP Hà Nội và Bộ Xây dựng có những điều chỉnh chính sách sớm để tạo thuận lợi cho người dùng xe bán tải lưu thông trong nội đô.

Bên cạnh thay đổi đối với xe bán tải, quyết định mới của UBND TP Hà Nội vẫn giữ nguyên nguyên tắc quản lý chặt với các dòng xe tải khác.

Đáng chú ý, dù Hà Nội nới lỏng hoàn toàn về thời gian lưu thông như xe con, các mẫu xe bán tải thông dụng hiện nay theo Thông tư 53 vẫn được xếp vào nhóm “xe ô tô tải pickup”, không phải là "ô tô con". Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2026.