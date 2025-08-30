Tin sao Việt: Buổi tổng duyệt sáng 30/8 chứng kiến sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong Khối Văn hóa Thể thao. Đặc biệt, MONO có mặt cùng Hoàng Thùy Linh, Trang Pháp, Thanh Sơn và Thu Quỳnh trong nhóm cầm dải băng. Đen Vâu, Tăng Duy Tân, Quốc Thiên cùng các nghệ sĩ khác diễu hành theo sau xe mô hình.

Tiếng hát của Mỹ Tâm vang lên trong bài hát "Giai điệu tự hào" của tác giả Phạm Hồng Biển ngay sau khi các đội hình hoàn thành việc diễu binh, diễu hành.

Anh Tú chia sẻ bên Khả Ngân, Dương Hoàng Yến, Ngọc Thanh Tâm: "Dù hơi mệt sau đêm diễn nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết". Anh nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Tiểu Vy bên cạnh Bảo Ngọc và Lương Thùy Linh chia sẻ: "Ba chị em siêu háo hức cho buổi tổng duyệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám". Dù thức từ 1h sáng nhưng tinh thần các người đẹp vẫn rất phấn khích.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn ghé thăm và dặn dò các nghệ sĩ tham gia tổng duyệt diễu hành 2/9.

Bảo Thanh bất ngờ khi được gặp "khối đẹp nhất trong tất cả các khối" tại điểm tập kết. Cô tỏ ra thích thú với trải nghiệm đặc biệt này.

Dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" chụp hình cùng hoa hậu Trần Tiểu Vy.

MC Khánh Vy cùng khán giả hâm mộ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Phương Thanh hài hước chia sẻ: "Đang chạy Xuyên Việt thì được Cục trưởng bắt vào diễu hành lễ 2/9".

Mai Thu Huyền cùng các nghệ sĩ hô vang tên Khối Văn hóa, Thể thao trước giờ diễu hành.

Á hậu Hoàng Oanh tự hào: "Biết ơn những bà mẹ Việt Nam anh hùng". Cô giới thiệu Đường bích họa "Việt Nam tươi đẹp" - kỷ lục diện tích lớn nhất Việt Nam.

Tăng Duy Tân bày tỏ tình cảm sâu sắc: "Tôi yêu các đồng chí. Tôi yêu Việt Nam" khi chụp hình cùng các nghệ sĩ nam.

Ca sĩ Trần Tùng Anh chia sẻ "đội hình" các nghệ sĩ nam tham gia buổi tổng duyệt diễu hành trong lễ kỷ niệm 2/9.

