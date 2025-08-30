Mỹ Tâm sẽ hát "Giai điệu tự hào" ở tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9, MONO cầm dải băng cùng Trang Pháp.
Tin sao Việt: Buổi tổng duyệt sáng 30/8 chứng kiến sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong Khối Văn hóa Thể thao. Đặc biệt, MONO có mặt cùng Hoàng Thùy Linh, Trang Pháp, Thanh Sơn và Thu Quỳnh trong nhóm cầm dải băng. Đen Vâu, Tăng Duy Tân, Quốc Thiên cùng các nghệ sĩ khác diễu hành theo sau xe mô hình.
Tiếng hát của Mỹ Tâm vang lên trong bài hát "Giai điệu tự hào" của tác giả Phạm Hồng Biển ngay sau khi các đội hình hoàn thành việc diễu binh, diễu hành.
MC Khánh Vy cùng khán giả hâm mộ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Mai Thu Huyền cùng các nghệ sĩ hô vang tên Khối Văn hóa, Thể thao trước giờ diễu hành.
=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.