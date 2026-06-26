MOOD ON - Dấu mốc “trình làng” Meypearl Ciel Phú Quốc

Chiều ngày 25/6 tại Hà Nội, sự kiện kick-off dự án Meypearl Ciel Phú Quốc với chủ đề “MOOD ON - Bật nhịp sống” đã chính thức diễn ra trong bầu không khí sôi động, quy tụ gần 600 nhân viên kinh doanh, đại diện các đại lý và đối tác đồng hành cùng hòa nhịp trong hành trình lật mở những điều bất ngờ tại dự án.

Gần 600 nhân viên kinh doanh dự sự kiện kick-off dự án Meypearl Ciel Phú Quốc

“MOOD ON” dẫn dắt khách mời qua hành trình khơi mở cảm hứng, kết nối năng lượng và bùng nổ tinh thần chinh phục qua 3 “track”: Wake the Vibe với không khí sôi động tại khu vực check-in; Feel the Pulse kể câu chuyện dự án và phác họa cộng đồng cư dân tương lai; Turn it Up đẩy cảm xúc lên cao trào bằng nghi thức kick-off và công bố chính sách đặc biệt của Meypearl Ciel Phú Quốc.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Anh - Phó Tổng giám đốc Truyền thông & Marketing Tập đoàn Tân Á Đại Thành, kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực Meygroup cho biết: “Meypearl Ciel Phú Quốc được kỳ vọng trở thành miền sống mới của công dân toàn cầu tại trung tâm đảo Ngọc, nơi nhịp sống đô thị hòa quyện cùng thiên nhiên xanh. Với tinh thần ‘Bật nhịp Phố - Chạm miền Xanh’, dự án hướng tới một không gian sống hiện đại, giàu kết nối và cân bằng năng lượng mỗi ngày”.

Bà Nguyễn Phương Anh chia sẻ về định hướng phát triển Meypearl Ciel Phú Quốc

Chủ đầu tư trao chứng nhận đại lý cho 32 đơn vị phân phối Meypearl Ciel Phú Quốc

Bên cạnh đó, sự ra mắt Mey Club chính thức kích hoạt sân chơi dành cho những chiến binh kinh doanh xuất sắc, nơi hội tụ bản lĩnh, nhiệt huyết và tinh thần chinh phục, cùng những đặc quyền riêng khi gia nhập câu lạc bộ từ chủ đầu tư Meygroup.

Hòa chung không khí sôi động của chương trình là những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng trẻ trung, giàu năng lượng. Da LAB mang đến sân khấu “MOOD ON” những bản hit quen thuộc, khuấy động khán phòng bằng tinh thần phóng khoáng, hiện đại. Tiếp nối nguồn năng lượng ấy, 5 tiết mục xuất sắc nhất đến từ các đại lý cũng tạo dấu ấn riêng, đúng tinh thần Born to Shine.

Một màn trình diễn sôi động tại sự kiện khởi động Meypearl Ciel Phú Quốc. Ảnh: Meygroup

Meypearl Ciel Phú Quốc - miền sống mới của công dân toàn cầu

Từ những lát cắt được khơi mở tại “MOOD ON”, Meypearl Ciel Phú Quốc hiện lên với nhịp sống trẻ trung, năng động của một miền sống mới dành cho thế hệ công dân toàn cầu, tiếp nối triết lý kiến tạo đô thị đáng sống mà Meygroup theo đuổi tại Meyhomes Capital Phú Quốc.

Trong bối cảnh đảo Ngọc vươn mình trở thành thành phố đảo quốc tế, dự án mang đến phong cách sống hiện đại, giàu kết nối nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp, trải nghiệm và gắn bó lâu dài của cư dân.

Tọa lạc tại trung tâm đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, dự án sở hữu vị trí chiến lược trên đại lộ DT975 kết nối xuyên đảo. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận sân bay, Bãi Trường, Bãi Sao, Hòn Thơm, hệ thống giáo dục, y tế và trung tâm hội nghị APEC, đồng thời hưởng lợi từ tuyến đường sắt đô thị tương lai.

Đây là nền tảng để Meypearl Ciel Phú Quốc vừa đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng tri thức hiện đại, vừa mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Meypearl Ciel Phú Quốc hướng tới chuẩn sống hiện đại cho thế hệ cư dân toàn cầu tại Phú Quốc. Ảnh phối cảnh dự án

Theo công bố tại sự kiện, Meypearl Ciel Phú Quốc gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng với 1.012 căn hộ. Dự án cung cấp đa dạng loại hình căn hộ từ studio, 1PN+1 đến 2PN+1, được thiết kế tối ưu diện tích và công năng, đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng hoặc đầu tư của nhiều nhóm khách hàng.

Meypearl Ciel Phú Quốc kiến tạo không gian sống hài hòa giữa nhịp sống đô thị và thiên nhiên. Nằm dọc sông Mey, bao quanh bởi 4 công viên xanh, dự án mang đến hệ tiện ích đa tầng từ trong nhà đến ngoài trời, phục vụ nhu cầu làm việc, thư giãn, vận động và kết nối cộng đồng của cư dân.

Thông qua sự kiện “MOOD ON”, Meypearl Ciel Phú Quốc chính thức khởi động hành trình mới trên thị trường, lan tỏa tinh thần “Bật nhịp Phố - Chạm miền Xanh”. Trong bối cảnh Phú Quốc ngày càng thu hút lực lượng chuyên gia và cư dân toàn cầu, dự án được kỳ vọng trở thành lựa chọn an cư và đầu tư tiềm năng, góp phần hình thành cộng đồng cư dân hiện đại tại thành phố đảo quốc tế.

(Nguồn: Meygroup)