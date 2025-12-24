Trải nghiệm không khí Noel và Năm mới tại đây, phóng viên VietNamNet cảm nhận rõ cách người Nga biến mùa đông lạnh giá thành một lễ hội kéo dài, nơi truyền thống, văn hóa và tinh thần cộng đồng hòa quyện trong ánh đèn và những câu chuyện cổ tích.

Những ngày cuối năm, Moscow không còn mang vẻ trầm mặc quen thuộc của một thành phố lịch sử. Dưới cái lạnh đặc trưng của mùa đông nước Nga, Moscow hiện lên sống động với ánh đèn rực rỡ, những khu chợ lễ hội đông vui và dòng người đổ ra các quảng trường trung tâm để tận hưởng không khí Giáng sinh - Năm mới.

Mùa đông Moscow là sự hòa quyện giữa những con phố phủ đầy tuyết trắng và không khí lễ hội tràn ngập mọi nơi.

Từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 1, lễ hội thường niên “Journey to Christmas” (Hành trình đến Giáng sinh), sự kiện trọng tâm của chuỗi hoạt động “Mùa đông ở Moscow”, biến toàn thành phố thành một sân khấu khổng lồ. Mùi bánh nướng lan tỏa trong không khí lạnh, các con phố lấp lánh ánh đèn, và mỗi khu vực đều mang một sắc thái lễ hội riêng, chào đón người dân địa phương lẫn du khách quốc tế.

Khu phố Arbat cổ kính thu hút khách tham quan bằng cách trang trí vô số quả quýt màu cam nổi bật trên các cây thông Noel.

Hơi thở Giáng sinh giữa lòng Moscow

Điểm nhấn ấn tượng là quảng trường Manezhnaya, nơi tái hiện “Thành phố của những món đồ trang trí Giáng sinh” mang phong cách hoài niệm đầu thế kỷ XX. Những món đồ chơi bằng bông, nhân vật cổ tích quen thuộc và hình ảnh Ded Moroz, ông già tuyết Nga, gợi lại ký ức Giáng sinh xưa, tạo nên không gian ấm áp giữa mùa đông giá lạnh.

Quảng trường Đỏ và Quảng trường Manezhnaya là những điểm đến không thể bỏ qua trong mùa lễ hội tại Moscow.

Nổi bật tại đây là cây thông tự nhiên cao 22m, một trong những cây thông Noel lớn nhất Moscow. Hơn 10.000 món đồ trang trí thủ công cùng hàng loạt đèn chiếu sáng khiến cây thông như bước ra từ truyện cổ tích, tái hiện những khoảnh khắc đoàn viên, sum vầy đặc trưng của mùa lễ hội Nga.

Khách tham quan hào hứng với khu chợ Giáng sinh ngay giữa Quảng trường Đỏ.

Trong khi đó, quảng trường Tverskaya lại mang đến một sắc màu khác: hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc. Cây thông trung tâm được trang trí bằng các mô hình thu nhỏ của những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng như Nhà hát Bolshoi, các gian triển lãm VDNH hay tháp Kremlin. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Moscow hiện lên không chỉ để ngắm nhìn, mà để du khách thực sự hòa mình vào nhịp sống lễ hội của thành phố.

Lễ hội của gia đình và cộng đồng

Không khí Noel và Năm mới ở Moscow không chỉ dành cho việc tham quan, mà còn là dịp để mọi người cùng tham gia, cùng trải nghiệm. Trẻ em có thể tham dự các lớp thủ công làm đồ trang trí, vẽ lên thủy tinh, làm nến hay học nấu các món ăn truyền thống.

Moscow mùa lễ hội được ví như một "câu chuyện cổ tích" dành cho mọi lứa tuổi.

Các chương trình sân khấu và biểu diễn trượt băng nghệ thuật là điểm nhấn không thể bỏ qua, với hàng trăm buổi diễn lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích Nga quen thuộc như Hồ Thiên Nga, Bạch Tuyết hay Kẹp hạt dẻ. Xen kẽ là các khu thể thao mùa đông, sân trượt băng công cộng, tạo nên không gian lễ hội sôi động cho mọi lứa tuổi.

Song song với đó là các khu chợ Giáng sinh trải dài khắp thành phố, bày bán đồ thủ công, quà lưu niệm, trà nóng, bánh nướng và các món ăn truyền thống của Nga. Giữa cái lạnh âm độ, những ly đồ uống nóng và mùi bánh mới ra lò khiến mùa đông Moscow trở nên gần gũi và ấm áp hơn bao giờ hết.

Cây thông Kremlin và sự trân trọng truyền thống

Giữa trung tâm quyền lực của nước Nga, cây thông Noel tại Quảng trường Nhà thờ Kremlin vẫn giữ vị trí biểu tượng thiêng liêng của mùa lễ hội. Mỗi năm, việc lựa chọn cây thông diễn ra rất công phu, từ khảo sát đến kiểm tra thực địa, nhằm tìm ra cây đạt tiêu chuẩn về chiều cao, hình dáng và khả năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt.

Cây thông đặc biệt nổi bật giữa Quảng trường Nhà thờ bên trong Điện Kremlin.

Đáng chú ý, sau khi lễ hội kết thúc, cây thông không bị lãng quên. Gỗ được tái sử dụng làm đồ lưu niệm, dụng cụ thể thao cho trẻ em, hạt giống được ươm trồng cho các mùa sau. Cách xử lý này cho thấy tinh thần gìn giữ truyền thống và tôn trọng thiên nhiên của người Nga.

Rời Moscow trong những ngày cuối năm, điều đọng lại không chỉ là ánh đèn rực rỡ hay những cây thông khổng lồ, mà là cảm giác mùa đông nơi đây được sưởi ấm bằng văn hóa và sự sẻ chia. Đón Noel và Năm mới ở Moscow là hành trình trải nghiệm, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, tạo nên một bức tranh mùa đông vừa hùng vĩ, vừa ấm áp giữa lòng nước Nga.