Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h45 hôm nay, người dân phát hiện một cháu bé rơi từ tầng 8 của tòa nhà xuống mặt đất. Nhiều cư dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường với hy vọng có thể sơ cứu cho cháu bé.

Khu vực cháu bé tử vong. Ảnh: V.H.

Chị Nguyễn Thị Nh., cư dân của tòa nhà cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, chị nghe thấy tiếng người kêu khóc. “Tôi hỏi mới biết có một cháu bé khoảng 12 tuổi rơi từ tầng 8 xuống. Khi mọi người đến gần thì phát hiện cháu đã tử vong”, chị Nh. kể lại.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương tới hiện trường để phong tỏa khu vực, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Đông Ngạc xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra, xác minh các tình tiết liên quan. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn đang được làm rõ.