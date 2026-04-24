Tại họp báo giới thiệu triển lãm ILDEX Vietnam 2026 sáng 24/4, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết các giống vật nuôi tốt trên thế giới đều có mặt tại Việt Nam thông qua nhập khẩu từ các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Bên cạnh đó, nước ta cũng sở hữu nguồn giống bản địa rất đa dạng.

Tuy nhiên, sau một thời gian phát triển, ngành chăn nuôi trong nước vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn giống nhập khẩu.

Chăn nuôi lợn Việt Nam hiện đứng thứ 5 thế giới về đầu con và đứng thứ 6 về sản lượng; đàn thủy cầm đứng thứ hai thế giới. Tuy nhiên, theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam chi khoảng 113 triệu USD để nhập khẩu con giống.

Lý giải điều này, ông Đăng nói rằng dù giống được nhập về nhưng những bí quyết, kiến thức kỹ thuật quan trọng vẫn được cơ sở cung cấp giống giữ lại. Sau một thời gian, giống sẽ dần thoái hóa, năng suất giảm. Ngành chăn nuôi lại phải nhập giống về để làm "tươi máu", thúc đẩy năng suất đàn.

Chính vì vậy, trong Đề án Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030 đã được ban hành, mục tiêu là sản xuất giống trên quy mô lớn, mang tính công nghiệp.

Ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, tại họp báo ngày 24/4. Ảnh: BTC

Theo đề án, một trong những mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng 6 cơ sở sản xuất giống vật nuôi quy mô công nghiệp (gồm 3 cơ sở giống lợn có tổng đàn nái cụ kỵ 2.000-5.000 con, 3 cơ sở giống gia cầm với tổng đàn 1.000-2.000 con dòng thuần và 5.000-10.000 con gà ông bà) đủ điều kiện để tổ chức chọn lọc, nhân và sản xuất giống đồng bộ, độ đồng đều cao.

Ông Đăng cho biết thêm, các nước trên thế giới có diện tích đất hạn chế sẽ không sản xuất đại trà. Thay vào đó, họ chọn những lĩnh vực có giá trị cao để đầu tư, phát triển, như giống vật nuôi.

“Điển hình là Đan Mạch, một con lợn giống quốc gia này bán ra có giá tương đương hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con lợn thịt. Đây là giá trị cần hướng tới. Các nước phát triển khác trên thế giới như Pháp, Canada, Mỹ cũng đều sở hữu giống lợn riêng sau quá trình lai tạo, chọn lọc từ giống Landrace, Yorkshire của Đan Mạch", ông chia sẻ.

Ngành chăn nuôi trong nước chưa sản xuất được con giống đặc trưng của mình do công nghệ chưa cho phép. Do vậy, đề án phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi hướng đến việc sử dụng công nghệ tốt nhất hiện nay là công nghệ chọn giống theo hệ gen.

Ngoài ra, về mặt thể chế, chính sách, Cục đã tháo gỡ quy định trong công nhận giống. Trước đây, giống chỉ được công nhận khi là sản phẩm của các đề tài khoa học - công nghệ. Hiện nay, nếu doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ về quá trình chọn giống và dữ liệu qua nhiều thế hệ để chứng minh sự khác biệt, cơ quan quản lý sẽ công nhận và coi đó là giống của Việt Nam.

"Hy vọng Việt Nam sẽ có những giống vật nuôi riêng trong thời gian tới để giảm được chi phí đầu vào về giống", lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cho hay.

Triển lãm Quốc tế lần thứ 10 về Chăn nuôi, sản xuất sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản - ILDEX Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 20-22/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM. Triển lãm năm nay mở rộng quy mô với hơn 250 doanh nghiệp đến từ trên 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự kiến gần 10.000 khách sẽ tham quan thương mại trong ba ngày diễn ra sự kiện. Cục Chăn nuôi và Thú y đánh giá, triển lãm chuyên ngành như ILDEX sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam cập nhật xu hướng công nghệ, mở rộng hợp tác đầu tư, tiếp cận các giải pháp tiên tiến của ngành trên thế giới.