 Một công ty chơi lớn tặng 12 xe sang Audi cho nhân viên xuất sắc

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, sự kiện do Refex Group, một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Chennai tổ chức. Hình ảnh và video ghi lại buổi trao thưởng nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Khác với quan niệm thông thường chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao, số xe này được trao cho những nhân viên gắn bó lâu năm, có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp. Refex gọi chương trình này là “Wheel of Achievement” (tạm dịch: Bánh xe thành tựu), như một cách tri ân những cá nhân đã đồng hành cùng công ty trong quá trình phát triển.

Theo hình ảnh từ sự kiện, các xe được trao tặng đều là mẫu Audi A4, dòng sedan hạng sang phổ biến của thương hiệu Đức. Tại thị trường Ấn Độ, Audi A4 hiện có giá khởi điểm khoảng 4,68 triệu Rupee (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng) và có thể lên tới 5,58 triệu Rupee (khoảng 1,6 tỷ đồng), tùy phiên bản.

Mẫu xe này hiện chỉ sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L TFSI, cho công suất 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, đi kèm hộp số tự động 7 cấp S tronic và hệ dẫn động cầu trước.

Là sedan hạng sang, Audi A4 được trang bị nhiều tiện nghi như camera 360 độ, điều hòa tự động, ghế chỉnh điện có thông gió, hỗ trợ đỗ xe, đèn viền nội thất, cửa cốp điện, màn hình giải trí cảm ứng, bảng đồng hồ kỹ thuật số, sạc không dây và cửa sổ trời.

Đây không phải lần đầu các doanh nghiệp tại Ấn Độ gây chú ý với những phần thưởng giá trị lớn. Trước đó, một công ty tại bang Kerala từng tặng tới 47 ô tô cho nhân viên, trong đó có cả mẫu SUV hạng sang Land Rover Defender. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm tại Punjab và Haryana cũng từng áp dụng hình thức thưởng xe nhằm khích lệ tinh thần làm việc.

Theo Cartoq

