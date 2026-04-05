Đơn kiện được nộp lên Tòa án Liên bang khu vực Bắc Georgia bởi bà Shantorria Herring, vợ cũ của nạn nhân Margarrett Breon Smith. Vụ kiện cáo buộc chiếc Tesla Model 3 tồn tại lỗi kỹ thuật, góp phần gây ra cái chết của ông Smith (35 tuổi) và con trai 14 tuổi, Karter Breon Smith.

Theo hồ sơ, vụ tai nạn xảy ra ngày 23/12/2024 trên tuyến Highway 35, hạt Thomas, bang Georgia. Khi đó, ông Smith điều khiển xe, còn con trai ngồi ghế phụ.

Báo cáo của lực lượng tuần tra bang Georgia cho biết chiếc xe đã lao khỏi đường, đi thẳng vào một vườn hồ đào và đâm trực diện vào thân cây. Ngay sau cú va chạm, xe bốc cháy dữ dội, khiến cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ kiện hãng xe điện sau tai nạn cháy xe khiến hai cha con thiệt mạng

Trả lời truyền thông sau vụ việc, bà Herring cho rằng chồng cũ có thể đã ngủ gật khi lái xe. “Họ đã ngủ khi tai nạn xảy ra. Mọi thứ diễn ra ngay lập tức”, bà nói.

Tuy nhiên, trong đơn kiện mới nhất, nguyên đơn cho rằng các hệ thống an toàn trên Tesla Model 3 đã không hoạt động đúng cách, dẫn đến việc không thể ngăn chặn tai nạn.

Cụ thể, đơn kiện nêu hàng loạt lỗi như xe không giữ được làn đường, không phát hiện việc lệch làn, không tự đánh lái trở lại, không nhận diện chướng ngại vật phía trước (cây), không kích hoạt phanh khẩn cấp tự động cũng như không phát cảnh báo âm thanh để ngăn va chạm.

Ngoài ra, dữ liệu được trích dẫn trong đơn kiện cho thấy mức độ đạp ga (“Accelerator Pedal (%)”) bất ngờ tăng từ 0% lên 100% khi xe đang chạy ở tốc độ khoảng 63 dặm/giờ (tương đương hơn 100 km/h), trong khi không ghi nhận việc đạp phanh.

Nguyên đơn cũng cho rằng các tính năng như “Autopilot” (Hệ thống hỗ trợ lái tự động) có thể đã gặp lỗi, khiến xe rời khỏi làn đường và gây tai nạn. Các hệ thống như giữ làn, hỗ trợ đánh lái và phanh khẩn cấp tự động bị cáo buộc “thiết kế lỗi hoặc hoạt động không đúng”.

Không dừng lại ở đó, đơn kiện còn đề cập đến thiết kế tay nắm cửa bị lỗi, khiến cửa không thể mở sau va chạm, gây cản trở việc thoát ra ngoài. Đồng thời, bộ pin lithium-ion của xe cũng bị cho là có vấn đề khi bốc cháy sau tai nạn.

Hiện phía Tesla chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Theo Motorbiscuit

