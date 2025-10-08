Cục Thuế TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco, mã chứng khoán DDN) do có nhiều sai phạm trong kê khai nghĩa vụ thuế qua các kỳ.

Theo kết luận, Dapharco đã khai sai làm thiếu số thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp tại các kỳ tính thuế tháng 1, 2, 4, 6, 7, 9 năm 2023 và tháng 1, 9 năm 2024. Đồng thời, doanh nghiệp cũng khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong các năm 2022, 2023 và 2024.

Trụ sở công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng.

Cơ quan thuế xác định, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 161,6 triệu đồng, gồm gần 29 triệu đồng do khai sai thuế VAT, hơn 113 triệu đồng liên quan đến thuế TNDN, và 19,5 triệu đồng cho 3 hành vi khai sai nhưng không làm thiếu thuế. Các hành vi vi phạm không có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ.

Ngoài khoản tiền phạt, Dapharco bị truy thu hơn 144,9 triệu đồng tiền VAT, 565,8 triệu đồng tiền TNDN và 98 triệu đồng tiền chậm nộp tính đến hết ngày 29/9/2025. Bên cạnh đó, công ty phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế VAT được khấu trừ của các kỳ trước với giá trị hơn 123,3 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền Dapharco bị xử phạt, truy thu và chậm nộp thuế lên tới gần 971 triệu đồng.

Dapharco là doanh nghiệp có trụ sở tại Đà Nẵng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế và dịch vụ y tế.

Tháng 8/2025, Dapharco có giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét. Theo đó, lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 giảm 71,9% so với cùng kỳ.

Theo doanh nghiệp, việc đang đầu tư để mở rộng hệ thống Trung tâm tiêm chủng và dịch vụ y tế NeoVita tại TPHCM là nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm.