Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Hanoi Re đã nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn. Lý do bị xử phạt là bởi doanh nghiệp đã khai sai căn cứ tính thuế, dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp.

Hanoi Re bị phạt và truy thu thuế hơn 1,3 tỷ đồng. Ảnh: KTCK

Cụ thể, Hanoi Re bị phạt hành chính hơn 200 triệu đồng, trong đó, phạt hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng số tiền hơn 20 triệu đồng; phạt hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền gần 180 triệu đồng.

Với các hành vi vi phạm, công ty buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước hơn 954 triệu đồng và gần 152 triệu đồng tiền chậm nộp. Tổng số tiền thuế bị truy thu, xử phạt và chậm nộp hơn 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan thuế nêu rõ, nếu quá 10 ngày kể từ khi nhận quyết định mà Hanoi Re không chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Hanoi Re hoạt động trong lĩnh vực tái bảo hiểm, được thành lập năm 2011 với tên ban đầu là Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) và đổi tên thành hiện tại từ tháng 8/2023. Tổng giám đốc là ông Trịnh Anh Tuấn.