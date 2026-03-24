Công ty CP Dược phẩm Ampharco U.S.A (KCN Nhơn Trạch 3, tỉnh Đồng Nai) có thông báo về lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 đến toàn thể cán bộ, nhân viên.

Theo đó, người lao động khối văn phòng và nhà máy sẽ nghỉ liên tục từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5, đi làm trở lại từ ngày 4/5.

Để tạo kỳ nghỉ liền mạch 9 ngày, doanh nghiệp đã linh hoạt điều chỉnh lịch làm việc. Cụ thể, các ngày làm việc cận kề dịp lễ (28-29/4) được hoán đổi bằng việc bố trí làm bù vào hai ngày cuối tuần trước đó (21 và 28/3).

Theo ban giám đốc, cách sắp xếp này vừa giúp người lao động có kỳ nghỉ dài trọn vẹn, vừa đảm bảo duy trì nhịp sản xuất, kinh doanh ổn định.

Lịch nghỉ được xây dựng dựa trên tình hình hoạt động thực tế, bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi người lao động và yêu cầu sản xuất, giúp doanh nghiệp vận hành ổn định sau kỳ nghỉ dài.