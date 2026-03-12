Theo thông báo, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4). Do trùng ngày nghỉ hằng tuần, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4) theo quy định. Như vậy, toàn trường sẽ nghỉ liên tục 2 ngày, gồm Chủ nhật (26/4) và thứ Hai (27/4).

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

Đối với dịp lễ 30/4 và 1/5, nhà trường cho biết viên chức, người lao động, học viên và sinh viên sẽ nghỉ từ thứ Năm (30/4) đến hết Chủ nhật (3/5). Tổng thời gian nghỉ là 4 ngày liên tục.

Nhà trường yêu cầu Phòng Đào tạo và các đơn vị chủ động bố trí kế hoạch dạy bù để không ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung.

Bên cạnh đó, Phòng Dịch vụ, Phòng Quản lý ký túc xá, Phân hiệu Quảng Ngãi, Cơ sở Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan được yêu cầu bố trí lực lượng trực cơ quan trong thời gian nghỉ lễ để bảo đảm hoạt động cần thiết của nhà trường.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM trở thành một trong những trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ lễ 2026 cho viên chức và sinh viên.