Tại Trường ĐH Công Thương TPHCM, sinh viên, giảng viên và người lao động được nghỉ tổng cộng 9 ngày. Cụ thể, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4), nên toàn trường được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Dịp 30/4 và 1/5, toàn trường nghỉ từ thứ Năm (30/4) đến hết thứ Sáu (1/5).

Ngoài ra, nhà trường bố trí nghỉ thêm hai ngày làm việc là thứ Ba (28/4) và thứ Tư (29/4), nâng tổng số ngày nghỉ liên tiếp lên 9 ngày. Để đảm bảo tiến độ đào tạo, các buổi học trong hai ngày này sẽ được tổ chức học bù vào các ngày thứ Bảy (9/5 và 16/5).

Nhà trường yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, đảm bảo tiến độ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra an toàn phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phòng chống cháy nổ; bố trí lực lượng trực và treo cờ Tổ quốc trong thời gian nghỉ lễ.

Tương tự, Trường ĐH Gia Định cũng cho sinh viên nghỉ từ ngày 26/4 đến hết ngày 3/5. Nếu tính thêm ngày thứ Bảy (25/4), sinh viên có thể nghỉ liên tục 9 ngày.

Ông Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết phần lớn sinh viên đến từ các tỉnh xa, trong khi chương trình đào tạo 3 học kỳ/năm khiến thời gian nghỉ hè ngắn. Vì vậy, kỳ nghỉ lễ dài là cơ hội để sinh viên về quê, làm thêm hoặc giải quyết việc cá nhân.

Theo ông Chung, việc nghỉ dài ngày không ảnh hưởng đến chương trình đào tạo do nhà trường đã có tuần dự phòng và sẽ bố trí lịch học bù hợp lý sau kỳ nghỉ. Sinh viên sẽ trở lại học từ ngày 4/5.

Trong khi đó, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho sinh viên nghỉ theo phương án ngắn hơn. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, toàn trường nghỉ 2 ngày (26-27/4). Đối với lễ 30/4 và 1/5, sinh viên được nghỉ 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết 3/5.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị đào tạo chủ động sắp xếp lịch học bù, đồng thời bố trí lực lượng trực tại các cơ sở, ký túc xá và phân hiệu để đảm bảo hoạt động trong thời gian nghỉ lễ.

Việc nhiều trường chủ động kéo dài kỳ nghỉ được đánh giá là linh hoạt, phù hợp với đặc thù sinh viên xa nhà, song vẫn đảm bảo yêu cầu về tiến độ đào tạo thông qua kế hoạch học bù.