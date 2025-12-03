Trong tiến trình cải cách hành chính, mô hình một cửa liên thông đang trở thành bước ngoặt quan trọng giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, minh bạch và nhanh chóng hơn. Thay vì phải đi lại nhiều nơi, thực hiện hàng loạt thủ tục rời rạc, mô hình mới này giúp tích hợp quy trình xử lý giữa các cơ quan, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ. Đây chính là hành trình mới, thể hiện quyết tâm của chính quyền cơ sở trong việc lấy người dân làm trung tâm.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)