Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TPHCM (Mã trường: UMT) chính thức công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Năm 2026, trường tuyển sinh 10 ngành gồm Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Quản lý thể dục thể thao, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Nhà trường tập trung phát triển các nhóm ngành mũi nhọn, bám sát xu hướng: Khối Công nghệ với các lĩnh vực như Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, An ninh mạng, Trí tuệ nhân tạo, Phân tích dữ liệu lớn.

Khối Kinh doanh và Quản lý với các ngành Quản trị cảng và kho hàng, Quản trị xuất nhập khẩu, Marketing số, Quản trị điều hành, Thương mại quốc tế, Quản lý và kinh doanh thể thao.

Thí sinh dự ngày hội tuyển sinh 2026

Khối ngành Truyền thông và Sáng tạo gồm Quan hệ công chúng, Quản trị sản xuất sản phẩm truyền thông, Thiết kế truyền thông thị giác.

5 phương thức xét tuyển linh hoạt gồm: Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026; xét học bạ với mức điểm nhận hồ sơ từ 18 điểm; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (từ 15/30 điểm); xét điểm kỳ thi V-SAT 2026; hoặc xét theo điều kiện trình độ tương đương đối với thí sinh tốt nghiệp ở nước ngoài hay có bằng trung cấp trở lên.

Đáng chú ý, đối với các ngành có môn năng khiếu như Vẽ, thí sinh sử dụng kết quả thi từ các trường đại học tổ chức. Với môn Tiếng Anh, nhà trường cho phép quy đổi từ các chứng chỉ quốc tế theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học.

Với học bổng hơn 114 tỷ đồng, theo đó, 100% sinh viên năng động đều có cơ hội nhận học bổng trị giá từ 95 triệu đồng mỗi suất. Nhiều suất học bổng có giá trị lên đến 100% học phí toàn khóa. Đây là chính sách nhằm đồng hành, hỗ trợ và khuyến khích sinh viên phát triển toàn diện trong môi trường học tập sáng tạo, giàu tính quốc tế. Việc này nhằm cam kết đào tạo thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng cao với nền kinh tế số và môi trường làm việc toàn cầu.