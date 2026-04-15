Theo văn bản giải trình, năm 2025, công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu và triển khai thêm kênh bán hàng thương mại điện tử quốc tế, trong đó có nền tảng Amazon. Việc mở rộng này làm gia tăng đáng kể khối lượng giao dịch, đồng thời phát sinh nhiều nghiệp vụ mới có tính chất phức tạp hơn so với các hoạt động xuất khẩu thuần túy của các kỳ trước.

Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu liên quan đến doanh thu xuyên biên giới, chi phí vận hành nền tảng thương mại điện tử quốc tế, chênh lệch tỷ giá và việc áp dụng chính sách kế toán phù hợp đối với các giao dịch mới.

Tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025, trong quá trình rà soát số liệu phục vụ kiểm toán, công ty ghi nhận có chênh lệch giữa một số báo cáo quản trị nội bộ và số liệu đối chiếu với hồ sơ, chứng từ liên quan.

Ảnh: Siam Brothers Việt Nam

Công ty cần thêm thời gian để rà soát, đối chiếu, bổ sung hồ sơ và thống nhất số liệu với đơn vị kiểm toán nhằm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và minh bạch của Báo cáo tài chính trước khi phát hành Báo cáo kiểm toán.

Do đó, công ty chưa thể hoàn tất và công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trong thời gian quy định.

Để nhanh chóng khắc phục tình trạng chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán và sớm đưa chứng khoán ra khỏi diện kiểm soát, Siam Brothers Việt Nam khẩn trương rà soát, đối chiếu và hoàn thiện số liệu tài chính, đặc biệt đối với các nghiệp vụ phát sinh từ hoạt động xuất khẩu và kênh thương mại điện tử quốc tế.

Công ty phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để xử lý kịp thời các vấn đề còn tồn tại, thống nhất số liệu và hoàn thiện hồ sơ kiểm toán. Báo cáo tài chính kiểm toán sẽ được hoàn tất và công bố thông tin ngay sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm toán theo kế hoạch điều chỉnh.

Để không tái diễn tình trạng chậm nộp trong các kỳ tiếp theo, công ty đã bổ sung, hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình kế toán đối với các hoạt động kinh doanh mới phát sinh cho phù hợp với thông lệ trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, công ty tăng cường công tác kiểm soát và thực hiện đối chiếu số liệu định kỳ giữa các bộ phận liên quan, chủ động làm việc với đơn vị kiểm toán từ đầu kỳ để nhận diện sớm các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ phát hành báo cáo.

Công ty cũng hoàn thiện và nâng cao năng lực đội ngũ kế toán - tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát và lập báo cáo trong bối cảnh mở rộng hoạt động kinh doanh theo hướng hội nhập và phát triển.

Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam tiền thân là doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Thái Lan và là công ty đại chúng từ năm 2008.

Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là sản xuất các loại dây bện, dây thừng (chất liệu PP, PE) và lưới chuyên dụng phục vụ ngành ngư nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn mở rộng hệ sinh thái kinh doanh sang các mảng bán buôn thiết bị ngành ngư nghiệp, sản xuất sản phẩm nhựa, kinh doanh bất động sản và đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo (sản xuất và truyền tải điện).