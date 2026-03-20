Áp lực bán tháo lan rộng, VN-Index rơi sâu về đáy 3 tháng

Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) trải qua một phiên giao dịch đầy biến động ngày 20/3 khi áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường, đẩy hàng loạt cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Ngay từ đầu phiên, xu hướng tiêu cực đã xuất hiện, nhưng phải đến buổi chiều, lực bán mới thực sự bùng nổ, khiến chỉ số lao dốc mạnh.

Kết phiên, VN-Index giảm tới 51,32 điểm, tương đương 3,02%, xuống còn 1.647,81 điểm – mức thấp nhất trong hơn 3 tháng và cũng là ngưỡng hỗ trợ quan trọng tương ứng với đường trung bình 200 ngày (MA200). Đây được xem là “ranh giới” giữa xu hướng điều chỉnh ngắn hạn và dài hạn, khiến tâm lý nhà đầu tư càng thêm thận trọng.

Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về bên bán, đặc biệt trong rổ VN30 – nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt thị trường. Trong tổng số 30 mã, có tới 27 mã giảm giá. Chỉ duy nhất cổ phiếu Vincom Retail (VRE) tăng nhẹ 100 đồng lên 26.150 đồng/cp. Hai mã Sacombank (STB) và VIB đứng giá, trong khi toàn bộ các cổ phiếu còn lại đều giảm sâu.

Đáng chú ý, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục giảm sàn thêm 4.100 đồng, xuống còn 55.500 đồng/cp. Diễn biến này nối dài chuỗi ngày lao dốc sau thông tin Chủ tịch Đào Hữu Huyền cùng con trai và một số lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, gây tác động mạnh đến niềm tin nhà đầu tư.

Nhóm năng lượng cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo khi các cổ phiếu đầu ngành như GAS và Petrolimex (PLX) đồng loạt giảm sàn, bất chấp việc giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.

Trong khi đó, nhóm “họ Vin” chịu áp lực bán lớn. Cổ phiếu Vingroup (VIC) giảm tới 10.000 đồng/cp xuống còn 135.000 đồng/cp. Vinhomes (VHM) cũng giảm 2.300 đồng, về mức 100.000 đồng/cp. Đây là hai mã có ảnh hưởng lớn tới chỉ số chung, góp phần kéo VN-Index giảm sâu.

Ở nhóm thép, cổ phiếu Hòa Phát (HPG) giảm 800 đồng xuống 25.900 đồng/cp. Cổ phiếu Masan (MSN) mất 4.100 đồng, còn 71.300 đồng/cp. Ngành hàng không cũng không nằm ngoài xu hướng khi VietJet (VJC) giảm 1.400 đồng xuống 157.300 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng – trụ cột của thị trường – cũng đồng loạt suy yếu, góp phần gia tăng áp lực lên chỉ số chung. Thanh khoản toàn thị trường tăng vọt, riêng sàn HoSE đạt gần 31.100 tỷ đồng, cho thấy lực bán chủ động chiếm ưu thế tuyệt đối. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 1.900 tỷ đồng, tập trung vào các mã lớn như HPG, VIC, DGC, FPT, VCB hay BID.

Theo đánh giá của một số công ty chứng khoán, thị trường đang chịu áp lực kép từ yếu tố bên ngoài và nội tại. Lãi suất tiền gửi duy trì ở mức cao 8–8,5%/năm khiến dòng tiền có xu hướng rút khỏi các tài sản rủi ro như cổ phiếu. Đồng thời, những biến động địa chính trị trên thế giới cũng làm gia tăng tâm lý phòng thủ.

Các chuyên gia nhận định xu hướng ngắn hạn vẫn tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh. VN-Index có thể tiếp tục rung lắc và kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn, trước khi tìm được điểm cân bằng rõ ràng. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng thị trường đang tiến gần vùng điều chỉnh kỳ vọng (15–18% từ đỉnh), có thể mở ra cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư dài hạn.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm xuống 21,9 tỷ USD, so với mức cao nhất 30 tỷ USD. Ảnh: VIC

Tài sản tỷ phú Việt “bốc hơi” hàng tỷ USD

Diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư cá nhân mà còn tác động trực tiếp tới khối tài sản của các tỷ phú Việt Nam, khi phần lớn tài sản của họ gắn liền với cổ phiếu doanh nghiệp.

Việc hai cổ phiếu trụ cột VIC và VHM giảm mạnh đã khiến tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm khoảng 1,5 tỷ USD, xuống còn 21,9 tỷ USD tính đến ngày 20/3. Dù vậy, ông vẫn giữ vị trí người giàu nhất Việt Nam và xếp thứ 115 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – lãnh đạo VietJet – cũng ghi nhận tài sản giảm 1,8%, xuống còn 3,8 tỷ USD, xếp thứ 1.118 thế giới. Sự suy giảm của cổ phiếu VJC phản ánh những lo ngại về chi phí nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh giá dầu leo thang.

Tỷ phú Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát – chứng kiến tài sản giảm xuống còn 2,6 tỷ USD, xếp thứ 1.579 toàn cầu khi cổ phiếu HPG đi xuống theo xu hướng chung của thị trường.

Trong khi đó, tài sản của ông Hồ Hùng Anh giảm hơn 3%, còn 2,1 tỷ USD, chịu tác động từ đà giảm của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Masan – cũng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm khi tài sản “bốc hơi” 5,2%, xuống còn khoảng 1 tỷ USD, xếp thứ 3.294 thế giới.

Trong bối cảnh hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, từ áp lực lãi suất, biến động địa chính trị cho tới tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, về dài hạn, thị trường vẫn được đánh giá là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt khi nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng.