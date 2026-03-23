Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) tiếp tục chứng kiến một phiên giao dịch khó khăn khi áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường, đẩy hàng loạt cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Ngay từ đầu phiên, xu hướng tiêu cực đã xuất hiện.

Tới 10h40, chỉ số VN-Index giảm gần 33 điểm (-2%) xuống 1.614 điểm.

Thanh khoản đạt khá cao, trên sàn HoSE có hơn 11 nghìn tỷ đồng giá trị cổ phiếu được chuyển nhượng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh. Cổ phiếu BIDV (BID) giảm 1.050 đồng xuống 38.700 đồng/cp. Vietinbank (CTG) giảm 950 đồng xuống 32.650 đồng/cp. HDBank (HDB) giảm 850 đồng xuống 24.150 đồng/cp.

Chứng khoán SSI (SSI) giảm 1.000 đồng xuống 25.950 đồng/cp.

Cổ phiếu FPT giảm 1.600 đồng xuống 73.000 đồng/cp.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) giảm 6.100 đồng xuống 93.900 đồng/cp. Vingroup (VIC) giảm 1.000 đồng xuống 134.000 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) giảm 1.300 đồng xuống 24.850 đồng/cp.

Hãng hàng không VietJet (VJC) của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 5.700 đồng xuống 151.600 đồng/cp.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang hồi phục nhẹ, tăng 100 đồng lên 55.600 đồng/cp sau nhiều phiên giảm sàn liên tiếp sau thông tin Chủ tịch Đào Hữu Huyền cùng con trai và một số lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố.

Nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến trái chiều. GAS tăng nhẹ, trong khi Petrolimex (PLX) giảm 1.100 đồng xuống 41.700 đồng/cp. Trong phiên cuối tuần, cả 2 cổ phiếu này đều giảm sàn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực giảm trong bối cảnh giá xăng dầu leo thang theo những diễn biến ngày càng nóng tại Trung Đông, với những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và lời đáp trả từ Iran.

Nhiều công ty chứng khoán lại cảnh báo xu hướng ngắn hạn vẫn tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh. VN-Index có thể rung lắc và kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn, trước khi tìm được điểm cân bằng rõ ràng.

Diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư cá nhân mà còn tác động trực tiếp tới khối tài sản của các tỷ phú Việt Nam, khi phần lớn tài sản của họ gắn liền với cổ phiếu doanh nghiệp.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tài sản giảm thêm 100 triệu USD xuống 21,8 tỷ USD tính đến 22/3. Tài sản của ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) cũng chỉ còn 2,1 tỷ USD.