Viết ra “tiếng lòng” dành tặng nhân dân, đất nước

"Một dòng cho Việt Nam", dưới sự khởi xướng và triển khai của BEAT Network, đã biến những không gian văn hóa lịch sử như Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam… thành nơi hội tụ của triệu triệu con tim hướng về đất nước.

Ở đó, không có những khẩu hiệu đao to búa lớn, chỉ có những trang giấy trắng và những cây bút, được đặt ở những “Hòm thư nhỏ” chờ đợi để được lấp đầy bằng những tâm tư chân thật nhất.

Đó là nỗi nhớ nhà da diết, là niềm tự hào khôn xiết của một bạn du học sinh xa quê, gửi gắm qua những dòng chữ nắn nót về cội nguồn.

Đó là những dòng tâm sự của những bậc cha chú, những con người đã đi qua từng dấu mốc của lịch sử, đồng hành cùng Tổ Quốc từ những ngày rất xưa.

Và đó cũng là những nét vẽ nguệch ngoạc, những câu chữ trong trẻo "Con yêu Việt Nam" của một em bé được mẹ nắn nót ghi lại, một tình yêu non nớt nhưng thuần khiết và mãnh liệt.

Dự án "Một dòng cho Việt Nam" đã chứng minh một điều rằng, trong thời đại công nghệ, những giá trị nguyên sơ và chân thành vẫn có sức mạnh kết nối phi thường. Một dòng chữ tay, dù đơn giản, nhưng chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc, trở thành cầu nối vô hình gắn kết con người với quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, tình yêu đất nước bắt nguồn từ những điều giản dị và gần gũi nhất.

Trong bản giao hưởng hùng tráng của dân tộc, khi những giai điệu tự hào vang lên chào mừng Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, "Một dòng cho Việt Nam" ngân lên từ đôi tay và chiếc bút, như nốt nhạc trong trẻo và đầy nhiệt huyết cất lên từ thế hệ trẻ.

Công nghệ - cầu nối vững chắc giữa quá khứ và hiện tại

Nếu những lá thư tay là nơi lưu giữ cảm xúc, thì công nghệ chính là đôi cánh chắp cho những cảm xúc ấy bay xa, vượt qua mọi giới hạn về không gian và thời gian. Thế hệ trẻ Việt Nam, những công dân của thời đại số, đã vô cùng nhạy bén khi biến công nghệ thành một công cụ đắc lực để lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Những bức thư trong dự án "Một dòng cho Việt Nam" không nằm yên trên trang giấy. Chúng được số hóa, được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội Instagram với từ khóa @bevietnamese, tạo thành một kho lưu trữ kỹ thuật số khổng lồ về tình yêu nước.

“Một dòng cho Việt Nam" là một mảnh ghép trong bức tranh "Tiếp lửa tự hào", là cầu nối gắn kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Vừa tri ân thế hệ đi trước, đồng thời tạo cơ hội cho thế hệ hôm nay thể hiện tình yêu nước bằng cách tiếp nối những giá trị lịch sử, văn hoá của cha ông để lại và tiếp lửa cho mai sau bằng khát vọng, đổi mới.

