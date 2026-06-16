Ngày 16/6, Công an xã Tân Thành (tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng địa phương vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một thiếu niên 15 tuổi bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 15/6, tại bãi biển khu du lịch R.E. thuộc thôn Kê Gà, xã Tân Thành, em Trương Hoàng Thái (15 tuổi, trú xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh) cùng bạn xuống biển tắm.

Trong lúc đang tắm, em Thái không may bị sóng biển cuốn trôi và mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Tân Thành phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, Đồn Biên phòng Tân Thành, lực lượng quân sự địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến 9h30 sáng nay, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai nhưng chưa có tung tích em Thái.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân cao khoảng 1,56m, tóc ngắn, thời điểm mất tích mặc quần đùi sọc đen, không mặc áo; trên ngực và hai cánh tay có hình xăm.

Công an xã Tân Thành đã phát thông báo tới các xã, phường ven biển trên địa bàn để phối hợp tìm kiếm và đề nghị người dân nếu phát hiện tung tích nạn nhân hoặc có thông tin liên quan nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.